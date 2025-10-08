  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

آغاز اجرای طرح اصلاح شبکه آب‌رسانی روستای شوریک بخش صفاییه خوی

آغاز اجرای طرح اصلاح شبکه آب‌رسانی روستای شوریک بخش صفاییه خوی

ارومیه- عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستای شوریک از توابع بخش صفاییه با هدف بهبود فشار آب و کاهش هدررفت، با پیشرفت ۶۰۰ متر از مجموع ۲ کیلومتر هدف‌گذاری‌شده آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اآغاز عملیات اجرایی طرح، افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی و افزایش پایداری شبکه‌های توزیع، عملیات اصلاح شبکه آب‌رسانی روستای شوریک در بخش صفاییه با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در سایزهای ۱۱۰، ۹۰، ۷۵ و ۶۳ میلی‌متر در معابر آسفالت این روستا در حال اجرا است.

مهدی محمدلو گفت: با اجرای این پروژه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات افت فشار و شکستگی‌های مکرر شبکه در این روستا برطرف خواهد شد. تاکنون حدود ۶۰۰ متر از عملیات اصلاح شبکه انجام شده و هدف نهایی، ۲ کیلومتر توسعه و بازسازی شبکه توزیع است.

وی افزود: اجرای این پروژه با رعایت کامل استانداردهای فنی و در هماهنگی با دهیاری و شورای اسلامی روستا انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل آن، شاهد پایداری و توزیع مطلوب‌تر آب در شبکه باشیم.

محمدلو تأکید کرد که شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در سال جاری طرح‌های مشابهی را در چندین روستای بخش صفاییه در دستور کار دارد تا ضمن کاهش تلفات آب، خدمات‌رسانی به ساکنان روستاها به شکل پایدار و مستمر ادامه یابد.

کد خبر 6616327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها