به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اآغاز عملیات اجرایی طرح، افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی و افزایش پایداری شبکه‌های توزیع، عملیات اصلاح شبکه آب‌رسانی روستای شوریک در بخش صفاییه با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در سایزهای ۱۱۰، ۹۰، ۷۵ و ۶۳ میلی‌متر در معابر آسفالت این روستا در حال اجرا است.

مهدی محمدلو گفت: با اجرای این پروژه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات افت فشار و شکستگی‌های مکرر شبکه در این روستا برطرف خواهد شد. تاکنون حدود ۶۰۰ متر از عملیات اصلاح شبکه انجام شده و هدف نهایی، ۲ کیلومتر توسعه و بازسازی شبکه توزیع است.

وی افزود: اجرای این پروژه با رعایت کامل استانداردهای فنی و در هماهنگی با دهیاری و شورای اسلامی روستا انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل آن، شاهد پایداری و توزیع مطلوب‌تر آب در شبکه باشیم.

محمدلو تأکید کرد که شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در سال جاری طرح‌های مشابهی را در چندین روستای بخش صفاییه در دستور کار دارد تا ضمن کاهش تلفات آب، خدمات‌رسانی به ساکنان روستاها به شکل پایدار و مستمر ادامه یابد.