علی همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور وزیر نیرو در غرب استان طننان همزمان با ظهر پنجشنبه بیان کرد: عباس علی آبادی صبح پنجشنبه در راس هیئتی برای بازدید از طرح آبرسانی از سد نمرود بین استان های تهران و سمنان از این مجموعه آبی در شهرستان فیروزکوه بازدید کرد.

وی افزود: معاونان وزیر نیروی کابینه سیزدهم و مسئولان و نمایندگان فیروزکوه و تهران در مجلس همچنین مسئولان استان سمنان نیز در این بازدید حضور دارند.

فرماندار گرمسار گفت: بررسی حقابه مردم فیروزکوه و گرمسار از سد نمرود و همچنین سیمین دشت از جمله اهداف بازدید امروز محسوب می شود.

همتی همچنین درباره دیگر برنامه های وزیر توضیح داد: وزیر نیرو ظهر امروز در پایان بازدید های خود وارد استان سمنان شده و در شورای اداری گرمسار حاضر می شود.

وی افزود: قبل از این نشست البته عباس علی آبادی وزیر نیروی کابینه چهاردهم در راس هیئتی بعد از بازدید سد نمرود به بند سیمین دشت در شهرستان فیروزکوه استان تهران رفت تا از نزدیک در جریان پروژه بی او تی قرار بگیرد.

به گزارش مهر، وزیر نیرو امروز در راس هیئتی متشکل از مسئولان و نمایندگان استان های تهران و سمنان از مجموعه طرح بزرگ آبرسانی‌نمرود در فیروزکوه و گرمسار بازدید خواهد کرد تا از نزدیک در جریان روند اجرایی طرح قرار بگیرد.

مردم غرب استان سمنان بسیار امیدوار هستند که ماحصل این سفر رفع مشکل حق‌آبه شرب، کشاورزی و صنعت به‌خصوص در گرمسار و آرادان باشد. مناقشه‌ای که اختلافات آن کم کم به زخمی‌ کهنه بدل شده است.