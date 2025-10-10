جورج کلونی خبر داد؛ بودجه «اوشن ۱۴» تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جورج کلونی گفته است که «اوشن ۱۴» احتمالاً سال آینده فیلمبرداری خواهد شد و انتظار می‌رود جولیا رابرتز، برد پیت، مت دیمون و دان چیدل، ستاره‌های اصلی این مجموعه، در فیلم جدید هم حضور داشته باشند.

این بازیگر و کارگردان برنده جایزه اسکار، پیش از این گفته بود که یک فیلمنامه «عالی» برای «۱۴ یار اوشن» وجود دارد و ورایتی هم آغاز امسال گزارش کرده بود که دیوید لیچ سازنده «قطار سریع‌السیر» احتمالا کارگردانی دنباله این مجموعه اکشن را انجام خواهد داد.

کلونی اکنون چنین تأیید کرد: به تازگی بودجه این فیلم در برادران وارنر تأیید شده‌ و حالا در تلاشیم تا مقدمات کار را فراهم کنیم. داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم و احتمالاً فیلمبرداری حدود ۹ یا ۱۰ ماه دیگر آغاز می‌شود.

وقتی از کلونی پرسیده شد که آیا از همکاری مجدد با برد پیت روی پرده بزرگ هیجان‌زده است، پاسخ داد: بله، برد، مت و دان و جولیا همه ... من دیشب با جولیا شام خوردم. همه آنها دوستان بسیار عزیزی هستند. بنابراین، فرصت همکاری با هم سرگرم‌کننده خواهد بود.

سه‌گانه‌ اصلی «اوشن» به کارگردانی استیون سودربرگ، سال ۲۰۰۱ با «اوشن ۱۱» آغاز شد که هم مورد توجه منتقدان واقع شد و هم با فروش کمی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار در گیشه جهانی به موفقیت تجاری قابل توجهی دست یافت. این مجموعه با «اوشن ۱۲» در سال ۲۰۰۴ با فروش ۳۶۲ میلیون دلار و «اوشن ۱۳» در سال ۲۰۰۷ با فروش ۳۱۱ میلیون دلار، ادامه یافت. اسپین‌آف این مجموعه، «اوشن ۸» هم سال ۲۰۱۸، با بازی ساندرا بولاک در نقش خواهر دنی اوشن شخصیتی که جورج کلونی بازی کرد، در برابر کیت بلانشت، ریحانا، هلنا بونهام کارتر، سارا پالسون، آکوافینا، میندی کالینگ و آن هاتاوی ساخته شد. این فیلم در سراسر جهان به فروش ۲۹۷ میلیون دلاری دست یافت.

سال ۲۰۲۳ وقتی کلونی گفت یک فیلمنامه عالی برای فیلم بعدی وجود دارد، این را هم اضافه کرد که فیلمنامه کاملا آماده نیست اما ایده‌ خوبی وجود دارد که می‌شود در همان حال و هوا جلو رفت.