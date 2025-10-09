ارزیابی روستایی درخوزستان؛آیا نقشه تقسیمات کشوری درآستانه بازنگری است؟

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیپور، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور در شهرستانهای باوی، کرخه و دشتآزادگان، وضعیت نقاط جمعیتی واجد شرایط برای تبدیل به روستا را مورد ارزیابی میدانی قرار داد.
در پایان این بازدیدها، صدیقه میری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بررسیهای امروز، چند نقطه جمعیتی شناسایی شدند که شرایط لازم برای اخذ کد روستایی را دارا هستند. روند قانونی برای ثبت این نقاط به عنوان روستا آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به ادامهدار بودن این ارزیابیها افزود: بازدیدهای میدانی در روزهای آینده نیز در سایر شهرستانهای استان ادامه خواهد داشت تا تصویر دقیقتری از وضعیت تقسیمات محلی بهدست آید.
میری همچنین تأکید کرد: حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در کنار فرمانداران و بخشداران شهرستانهای باوی، کرخه و دشتآزادگان نشاندهنده اهمیت این بازدیدها در تصمیمگیریهای آتی است. این بررسیها میتواند زمینهساز بازنگری در نقشه اداری استان باشد.
