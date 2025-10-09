به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی‌میرزایی ظهر پنج‌شنبه در نشست توسعه عدالت آموزشی که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مهم‌ترین عامل نجات‌بخش جامعه، احساس مسئولیت و مالکیت مردم نسبت به مسائل کشور است.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات صرفاً با تکیه بر منابع مالی امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر در ۱۰۰ نقطه کشور با مسئله‌ای روبرو باشیم، تنها راه‌حل کارآمد، مشارکت و مسئولیت‌ پذیری مردم است باید کاری کنیم که مردم خود را مسئول بدانند و در میدان عمل حضور یابند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به تجارب موفق مردمی و جهادی در استان‌های مختلف بیان کرد: در استان خراسان، خیری با هزینه شخصی مدرسه‌ای ساخت، اما زمانی که مردم وارد کار شدند، پروژه با سرعت و کیفیت بیشتری پیش رفت این نشان می‌دهد که وقتی مردم احساس تعلق و مسئولیت می‌کنند، معجزه رخ می‌دهد.

وی با انتقاد از نگاه مدیریت‌زده برخی دوره‌ها تصریح کرد: در گذشته این باور اشتباه وجود داشت که مردم لازم نیست کاری انجام دهند؛ این نگاه، جامعه را منفعل و غیرخلاق می‌کند.

حاجی‌میرزایی احیای روحیه جهادی و اجتماعی را شرط تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: جامعه‌ای که بر مشارکت مردمی استوار باشد، هم به پیشرفت می‌رسد و هم عدالت را محقق می‌سازد.

وی همچنین به ظرفیت گروه‌های جهادی در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: امروز در سراسر کشور گروه‌های مردمی که دغدغه آموزش دارند، راه‌حل‌های خلاقانه و مؤثری نیز ارائه می‌دهند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان نمونه‌ای از مشارکت مردمی در ساخت مدرسه اظهار کرد: در یکی از مناطق خراسان، پس از فراخوان رئیس‌جمهور، تنها در دو ماه هزینه ساخت مدرسه تأمین شد. این اتفاق حاصل غیرت و انگیزه مردمی بود.

وی افزود: ارزش مدارس ساخته‌شده، صرفاً در بنای آن‌ها نیست، بلکه مشارکت مردم در ساخت و مدیریت آن‌ها است که باعث افزایش کیفیت آموزش و سرمایه‌گذاری اجتماعی می‌شود.

حاجی‌میرزایی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در نظام آموزشی تصریح کرد: در برخی موارد، تمرکز بر ساختار و بخشنامه‌ها، ما را از خلاقیت معلمان و مدیران دور کرده است آموزش‌ و پرورش بدون نوآوری و تجربه‌گرایی معلمان نمی‌تواند پویا باشد.

وی در پایان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: اجرای بخش زیادی از این سند، نیازی به مدیریت مرکزی ندارد و می‌تواند به دست معلمان در میدان اجرا شود. باید اعتماد کنیم، فضا بدهیم و از تجربیات بومی بهره ببریم.