۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

یونسی: اجرای پروژه پل پلسفید با ورود پیمانکار دوم شتاب می‌گیرد

سوادکوه - استاندار مازندران، از انتخاب قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار دوم ساخت پروژه پل سفید سوادکوه خبر داد و گفت: با ورود قرارگاه عملیات اجرایی پروژه شتاب بیشتر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از انتخاب قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار دوم پروژه پل شهر پل‌سفید خبر داد و تاکید کرد این اقدام کم‌سابقه، اجرای همزمان پروژه از دو جهت شمال و جنوب را ممکن ساخته و روند بهره‌برداری را تسریع خواهد کرد.

وی اظهار داشت:پس از سال‌ها انتظار مردم منطقه، با این تصمیم عملیاتی و مهم، پروژه احداث پل پل‌سفید وارد مرحله جدیدی شده و سرعت پیشرفت قابل‌توجهی خواهد یافت.

استاندار مازندران افزود: با همکاری و هم‌افزایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار دوم، عملیات اجرایی از دو سمت شمال و جنوب به‌صورت همزمان پیش می‌رود که این امر علاوه بر افزایش کیفیت ساخت، موجب کاهش هزینه‌های زمانی و تسریع در بهره‌برداری پروژه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های توسعه‌محور ما و با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی انجام شده است و پیش از این نیز با دستور تسریع در ساخت پل سوادکوه، نشان داده‌ایم که توسعه زیرساخت‌ها از اولویت‌های اصلی مدیریتی ماست.

یونسی رستمی در پایان خاطرنشان کرد: ورود قرارگاه خاتم‌الانبیاء به پروژه پل‌سفید نوید بخش تحولی مهم در زیرساخت‌های ارتباطی منطقه است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک مردم شاهد بهره‌برداری سریع‌تر این مسیر حیاتی باشند.

