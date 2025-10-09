به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از انتخاب قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار دوم پروژه پل شهر پل‌سفید خبر داد و تاکید کرد این اقدام کم‌سابقه، اجرای همزمان پروژه از دو جهت شمال و جنوب را ممکن ساخته و روند بهره‌برداری را تسریع خواهد کرد.

وی اظهار داشت:پس از سال‌ها انتظار مردم منطقه، با این تصمیم عملیاتی و مهم، پروژه احداث پل پل‌سفید وارد مرحله جدیدی شده و سرعت پیشرفت قابل‌توجهی خواهد یافت.

استاندار مازندران افزود: با همکاری و هم‌افزایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار دوم، عملیات اجرایی از دو سمت شمال و جنوب به‌صورت همزمان پیش می‌رود که این امر علاوه بر افزایش کیفیت ساخت، موجب کاهش هزینه‌های زمانی و تسریع در بهره‌برداری پروژه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های توسعه‌محور ما و با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی انجام شده است و پیش از این نیز با دستور تسریع در ساخت پل سوادکوه، نشان داده‌ایم که توسعه زیرساخت‌ها از اولویت‌های اصلی مدیریتی ماست.

یونسی رستمی در پایان خاطرنشان کرد: ورود قرارگاه خاتم‌الانبیاء به پروژه پل‌سفید نوید بخش تحولی مهم در زیرساخت‌های ارتباطی منطقه است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک مردم شاهد بهره‌برداری سریع‌تر این مسیر حیاتی باشند.