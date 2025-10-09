کرمی:اجرای پروژه ملی اکتشاف نفت و گاز در ۴ شهر ایلام انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز پنجشنبه در جریان بازدید از مراحل اجرایی پروژه ملی لرزهنگاری اکتشاف نفت و گاز در شهرستان چرداول، بر لزوم رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی در اجرای این طرح تأکید کرد.
وی گفت: این پروژه ملی با سرمایهگذاری ۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ میلیون یورو و با طول محدوده تحت بررسی ۱۵۰۰ کیلومتر در حال اجراست و بخشی از آن در چهار شهرستان استان ایلام پیش میرود.
استاندار ایلام با بیان اینکه اجرای پروژه از استان کرمانشاه آغاز شده، حوزه نفت و گاز را یکی از مهمترین ظرفیتهای استان دانست و افزود: برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه پنج مرحله تعریف شده که مرحله اکتشاف و لرزهنگاری، مهمترین گام برای امکانسنجی و شناسایی ذخایر هیدروکربنی است.
کرمی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما در اجرای پروژههای توسعهای، حفظ محیطزیست و منابع طبیعی است. مجوزهای لازم زیستمحیطی اخذ شده و به مجریان پروژه تأکید شده که در مناطق سختگذر فقط از مسیرهای مالرو استفاده کنند و از هرگونه جادهسازی یا مسیرسازی جدید خودداری شود.
وی با اشاره به نگرانی فعالان محیطزیست افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام، جلسات توجیهی و شفافسازی برگزار خواهد شد تا ابعاد پروژه برای همه توضیح داده شود.
استاندار ایلام همچنین بر لزوم انجام مطالعات اکتشافی در مناطق دارای ظرفیت مانند زرینآباد و ماژین تأکید کرد و گفت: همه ما برای توسعه استان تلاش میکنیم و با تعامل و کارشناسی، میتوان به اهداف توسعهای دست یافت و محیطزیست را نیز حفظ کرد.
کرمی در پایان اظهار امیدواری کرد که با شتاب بیشتری شاهد تحقق اهداف توسعهای استان در حوزه نفت و گاز همراه با صیانت از محیطزیست باشیم.
