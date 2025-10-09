به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسینی همدانی امام جمعه کرج در دیداری تعاملی با فعالان حوزه کودک استان البرز که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، به تبیین چالشها و فرصتهای مرتبط با تربیت کودکان پرداخت.وی با اشاره به تلاش دشمنان برای بیهویت کردن ایرانیان و سلب روحیه ملی و حماسی از آنان بر نقش حیاتی سازمانهای فرهنگی در تقویت روحیه حماسی و شجاعت در کودکان تأکید کرد و از فعالان حوزه کودک خواست تا با تربیت سرمایهدارکودکان از نظر سرمایههای دینی، سیاسی و اجتماعی آنان را برای تشخیص صحیح و غلط و مقابله با مشکلات زندگی آماده کنند.
امام جمعه کرج با تأکید بر آموزشپذیری بالای کودکان در دوران کودکی، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد هجمههای فرهنگی اگر سازمانهای فرهنگی ماده اصلی را در جان کودک تزریق کنند این روحیه در مواقع حساس زندگی خود را نشان داده و روحیه ایثار و مقاومت در آنها پایدار و ماندگار خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در البرز در بخش دیگری از سخنان خود، با ابراز نگرانی از درگیری بیش از حد کودکان با فضای مجازی بر اهمیت تقویت بازیهای خانوادگی و بومی در محلات توسط سازمانهای مرتبط تأکید کرد. وی هدف از این اقدام را ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم آوردن بهانهای برای نزدیک شدن اعضای خانواده به یکدیگر و افزایش تحرک کودکان در قالب فعالیتهای منسجم و ورزشهای دستهجمعی عنوان کرد.
در ادامه این نشست زینب عاشری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز به معرفی فعالیتهای این کانون پرداخت.
در پایان، جمعی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اجرای فعالیتهای مختلفی از جمله تلاوت قرآن، شاهنامهخوانی، شعرخوانی و قصهگویی، به معرفی بهتر فعالیتهای کانون در محضر امام جمعه پرداختند.
