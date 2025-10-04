به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه جلسه هماهنگی برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی با حضور مجید درویشی، فرماندار شهرستان همدان، سردار مهدی فرجی دبیر اجرایی کنگره ۸۰۰۰ شهید استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی و فرماندهی انتظامی در محل دفتر فرمانداری شهرستان همدان برگزار شد.
فرماندار همدان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهیدان، اظهار کرد: این مراسم در دو بخش اصلی برنامهریزی شده است.
مجید درویشی افزود: بخش نخست روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۵ در گلزار شهدای همدان و در جوار مزار مطهر حبیب حرم با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: بخش دوم مراسم همان روز پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه حضرت امام خمینی(ره) شهر همدان برپا خواهد شد و با اقامه نماز جماعت و مرثیهخوانی ذاکر اهلبیت، حاج محمود کریمی همراه خواهد بود.
فرماندار همدان عنوان کرد: همه دستگاههای اجرایی شهرستان موظفاند همکاری لازم را برای برگزاری برنامهای شایسته شأن سردار همدانی و خانواده معظم شهدا انجام دهند تا دین خود را نسبت به این شهید بزرگوار ادا کنیم.
