نهضت آسفالت در روستاهای بخش امام حسن شتاب گرفت

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و تسهیل در تردد ساکنان، طرح نهضت آسفالت در روستاهای تابعه بخش امام حسن شهرستان دیلم با جدیت در حال اجرا است.

وی افزود: در این مرحله، ۲۳ هزار و ۴۵۰ مترمربع از معابر روستاهای چاه تلخ، بنه احمدان، شیرونک، بوالفتح، چاه شیرین و مال سنان آسفالت شده است.

بخشدار امام حسن با تشریح جزئیات این پروژه بیان کرد: عملیات آسفالت در روستای چاه تلخ به مساحت پنج هزار مترمربع، بنه احمدان سه هزار و ۷۰۰ مترمربع، شیرونک چهار هزار و ۳۵۰ مترمربع، بوالفتح ۲ هزار مترمربع، چاه شیرین چهار هزار مترمربع و مال سنان چهار هزار و ۴۰۰ مترمربع انجام شده است.

وی گفت: برای اجرای این پروژه در مجموع ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شده که از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی ، اعتبارات داخلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سهم دهیاری ها تأمین شده است.

وی ادامه داد: ادامه اجرای طرح و آسفالت معابر باقی‌مانده روستاهای بخش در دستور کار قرار دارد تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه زیرساخت‌های مناطق روستایی بیش از پیش فراهم شود.

بخشدار امام حسن خاطرنشان کرد: در بسیاری از روستاهای این بخش برای نخستین بار عملیات آسفالت معابر اجرا شده که بیانگر توجه دولت به محرومیت‌زدایی، توسعه متوازن و ایجاد شرایط مناسب برای ماندگاری جمعیت در روستاها به عنوان مولد محصولات زراعی و دامی مطابق با شعار دولت وفاق ملی است.

رضایی از حمایت‌های فرماندار شهرستان و همکاری مجموعه بنیاد مسکن در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: با تداوم این حمایت‌ها، روند توسعه و عمران روستاهای بخش با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.