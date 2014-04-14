پرداخت وام بازسازی مسکن و ساخت از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه صبح دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرحهای هادی روستایی دیلم اظهار داشت:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون خدمات خوبی در روستاهای استان بوشهر انجام داده است که بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های سال جاری افزود:توسعه طرح های هادی روستاها یکی از مهمترین برنامه های هایی است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.

فرزانه اضافه کرد: اجرای طرح های هادی در روستاها نقش تاثیر گذاری در ارتقا طرح های زیر بنایی دارد.

فرماندار شهرستان دیلم نیز گفت: توسعه طرحهای هادی روستاها یکی از اولویت‌های شهرستان بوده به گونه ای که در سال گذشته 14 درصد از اعتبارات عمرانی شهرستان به عمران روستایی اختصاص یافته است.

قاسم قائدی از خدمات و تلاشهای بنیاد مسکن در ساخت و سازهای منازل مسکونی و طرح های هادی تقدیر کرد.