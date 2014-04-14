  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۲۵

فرزانه:

پرداخت وام بازسازی مسکن و ساخت از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن بوشهر است

پرداخت وام بازسازی مسکن و ساخت از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن بوشهر است

بوشهر-خبرگزاری مهر:مدیر کل بنیاد مسکن وانقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: پرداخت وام بازسازی مسکن و ساخت تعدادی واحد مسکونی برای افراد کم درآمد از مهم‌ترین برنامه‌های امسال است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه صبح دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرحهای هادی روستایی دیلم اظهار داشت:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون خدمات خوبی در روستاهای استان بوشهر انجام داده است که بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های سال جاری افزود:توسعه طرح های هادی روستاها یکی از مهمترین برنامه های هایی است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.

فرزانه اضافه کرد: اجرای طرح های هادی در روستاها نقش تاثیر گذاری در ارتقا طرح های زیر بنایی دارد.

فرماندار شهرستان دیلم نیز گفت: توسعه طرحهای هادی روستاها یکی از اولویت‌های شهرستان بوده به گونه ای که در سال گذشته 14 درصد از اعتبارات عمرانی شهرستان به عمران روستایی اختصاص یافته است.

 قاسم قائدی از خدمات و تلاشهای بنیاد مسکن در ساخت و سازهای منازل مسکونی و طرح های هادی تقدیر کرد.

 

 

 

 

کد مطلب 2270206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها