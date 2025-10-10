تخلف یک واحد مرغ فروشی در سمنان؛ ضایعات گوشت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح جمعه در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی شهر سمنان با بیان اینکه واحدهای صنفی مستمر بازرسی و تحت رصد قرار می گیرند، ابراز داشت: هدف از این اقدام توجه به رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی با بیان اینکه در پی اعلام گزارش های مردمی مبنی بر تخلف یکی از واحدهای مرغ فروشی سطح شهر موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، افزود: تیم نظارت و بازرسی از این واحد بازدید کردند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه یکی از موارد تخلف عدم عرضه محصول به شهروندان است، ابراز داشت: این واحد علیرغم دریافت روزانه ۲۹۰ کیلوگرم مرغ سهمیه‌ای، از فروش آن به مردم خودداری کرده است.

کاظمی تصریح کرد: ۵۷ کیلوگرم مرغ تازه انبار شده، گوشت بلدرچین تازه فریز شده، چهار پاچه گاو آلوده و بدون علامت بهداشتی، ۳۸ کیلوگرم ضایعات گوشت نیز در این واحد صنفی مشاهده و کشف شد.

وی افزود: با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی عضو ستاد تنظیم بازار با هرگونه تخلف در زمینه عرضه و نگهداری غیرمجاز فرآورده‌های دامی و عدم عرضه به شهروندان برخورد می شود.