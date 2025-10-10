به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری صبح امروز جمعه در آیین افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت جاده روستای ناصری به محور شادگان–دارخوین، این مسیر را یکی از راههای ارتباطی مهم بخش خنافره دانست و گفت: این پروژه با همکاری فرمانداری، اداره راهداری و تلاش پیمانکاران به سرانجام رسید و رضایت مردم را به همراه داشته است.
وی با اشاره به روند رو به رشد پروژههای عمرانی در شهرستان افزود: شادگان در سال ۱۴۰۴ با تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام و آغاز پروژههای جدید، در مسیر توسعهیافتگی قرار خواهد گرفت. هماکنون چندین پروژه عمرانی در حال اجراست و ۹ طرح دیگر نیز برای سال آینده پیشبینی شده است.
خنفری با تأکید بر تحول اساسی در حوزه راهسازی شهرستان گفت: در تمامی بخشهای شادگان، فعالیتهای عمرانی متعددی در جریان است که نویدبخش آیندهای روشن برای زیرساختهای منطقه خواهد بود.
وی در ادامه از تلاشهای فرماندار، مجموعه راهداری، مجریان پروژه و همراهی مردم قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدواریم با اجرای پروژههای کلان در حوزه راهسازی و سایر بخشها، روند توسعه شهرستان با سرعت بیشتری ادامه یابد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در زمینه عمران و توسعه راهسازی، اقدامات مؤثر و مفیدی در سطح شهرستان در حال انجام است که میتواند چهره شادگان را در سالهای آینده دگرگون کند.
