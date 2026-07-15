کمبود معلم و فرسودگی تجهیزات سرمایشی شادگان نیازمند اقدام فوری است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رفع کمبودهای آموزشی شهرستان نیازمند نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به رشد جمعیت، افزایش نیازهای آموزشی و محرومیت‌های انباشته‌شده شهرستان، بر ضرورت توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی تأکید کرد.

نماینده مردم شادگان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت آموزشی، تقویت مهارت‌آموزی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، شد.

وی با بیان اینکه رفع کمبودهای آموزشی شهرستان نیازمند نگاه ویژه وزارتخانه است، مهم‌ترین مطالبات حوزه آموزش و پرورش را در قالب نامه‌ای رسمی به وزیر آموزش و پرورش ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این درخواست‌ها شد.

خنفری ادامه داد: در طی نامه ای، درخواست‌هایی از جمله صدور مجوز مدارس شاهد متوسطه اول دخترانه و پسرانه، راه‌اندازی مدارس شاهد ابتدایی دخترانه و پسرانه در شهرهای خنافره و دارخوین، احداث مدارس شبانه‌روزی دخترانه در دهستان‌های منصوره و بوزی، تکمیل مجموعه ورزشی کانون امام خمینی(ره)، احداث سالن چندمنظوره در بخش خنافره، تأسیس هنرستان ۱۲ کلاسه فنی و حرفه‌ای در کوی مسیر، احداث دبستان ۱۲ کلاسه در کوی شهید سلیمانی (صوفی‌آباد)، تأمین اعتبار برای بازسازی اردوگاه تربیتی دارخوین، ایجاد و تجهیز کارگاه‌های هنرستان‌ها و مراکز کار و دانش، تجهیز آزمایشگاه‌های علوم تجربی و صنایع شیمیایی و تأمین بسته تجهیزات ورزشی برای مدارس شش دهستان و سه شهر شهرستان تحویل شخص وزیر داده شد.

وی همچنین با بیان اینکه بازنشسته شدن تعداد قابل توجهی از معلمان و کمبود نیروی آموزشی، مدارس شهرستان را با چالش جدی مواجه کرده است، خواستار اختصاص سهمیه ویژه برای جذب نیروی انسانی شد و در این راستا، تخصیص سهمیه پذیرش ۳۰۰ دانشجوی معلم در دانشگاه فرهنگیان و همچنین استخدام فوق‌العاده ۴۰۰ نفر از طریق آزمون دبیری و ماده ۲۸ را از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به گرمای شدید منطقه، فرسودگی تجهیزات و کمبود امکانات سرمایشی در مدارس، بر ضرورت تأمین تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی تأکید کرد و خواستار اختصاص ۴۰۰ دستگاه کولر، ۷۰ دستگاه آبسردکن، تجهیز کلاس‌های درس به کلاس‌های هوشمند، تأمین ۴۰ دستگاه فتوکپی، ۳۰ دستگاه رایانه، ۴۰ دستگاه چاپگر، ۱۵۰ عدد میز معلم و خدمت، ۶۰۰ صندلی امتحانات و ۱۰۰۰ دست میز و نیمکت دانش‌آموزی شد.

خنفری با تأکید بر اینکه فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و جبران کمبود نیروی انسانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی دارد، خواستار پیگیری و اقدام فوری و توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به نیازهای شهرستان شادگان شد.