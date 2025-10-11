به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر، افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی شهروندان، نگرانی‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. بسیاری از مردم پس از مشاهده برداشت‌های مشکوک از حساب خود، زمان زیادی را برای پیگیری صرف می‌کردند و در اغلب موارد، بازگشت وجه ممکن نبود.

اما حالا خبرهای خوبی در این زمینه به گوش می‌رسد. مسئولان اعلام کرده‌اند که ساختار فوریتی جدیدی برای مقابله با این نوع جرایم راه‌اندازی شده است. بر اساس این طرح، شهروندان در صورت مشاهده برداشت غیرقانونی از حساب بانکی خود، می‌توانند در کمتر از یک ساعت با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

با اختیارات جدیدی که در اختیار پلیس فتا قرار گرفته، این نیرو می‌تواند حساب مقصد (حساب دوم) را به‌سرعت مسدود کرده و در بسیاری از موارد وجه برداشت‌شده را به حساب اصلی شهروند بازگرداند.

این اقدام با همکاری نزدیک دادستانی کل کشور و بانک مرکزی انجام شده و تاکنون موجب رضایتمندی بالای مردم و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های مالی شده است.