  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۴

چگونگی مسدودسازی سریع حساب‌ و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده

با راه‌اندازی سامانه فوریتی ۰۹۶۳۸۰ مسدودسازی سریع حساب‌های مقصد و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر، افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی شهروندان، نگرانی‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. بسیاری از مردم پس از مشاهده برداشت‌های مشکوک از حساب خود، زمان زیادی را برای پیگیری صرف می‌کردند و در اغلب موارد، بازگشت وجه ممکن نبود.

اما حالا خبرهای خوبی در این زمینه به گوش می‌رسد. مسئولان اعلام کرده‌اند که ساختار فوریتی جدیدی برای مقابله با این نوع جرایم راه‌اندازی شده است. بر اساس این طرح، شهروندان در صورت مشاهده برداشت غیرقانونی از حساب بانکی خود، می‌توانند در کمتر از یک ساعت با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

با اختیارات جدیدی که در اختیار پلیس فتا قرار گرفته، این نیرو می‌تواند حساب مقصد (حساب دوم) را به‌سرعت مسدود کرده و در بسیاری از موارد وجه برداشت‌شده را به حساب اصلی شهروند بازگرداند.

این اقدام با همکاری نزدیک دادستانی کل کشور و بانک مرکزی انجام شده و تاکنون موجب رضایتمندی بالای مردم و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های مالی شده است.

کد خبر 6617490

    • علی IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      سلام باتشکر از دادستان کل کشور و پلیس محترم فتا کار خیلی خوبی هستش ممنونم ، پلیس فتا شماره مورد نظر برای همه مردم پیامک و توضیح بده که همه مردم اگاه بشن، بازم ممنونم از همه مسولین کشور عزیز ایران

