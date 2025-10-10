راهپیمایی بشارت نصر در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی بشارت نصر بعد از نماز جمعه در اصفهان و با حضور نمازگزاران از مصلی اصفهان به سمت چهار راه مصلی برگزار شد.
در راهپیمایی امروز که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از جمله خانواده شهدا، روحانیون، دانشآموزان، دانشجویان، بسیجیان و فعالان اجتماعی برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «وحدت رمز پیروزی امت اسلامی»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «قدس قلب امت» مسیر خیابانهای اصلی اصفهان را تا میدان امام پیمودند.
در این مراسم که با همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی استان برگزار شد، حضور خانوادهها و جوانان چشمگیر بود و فضای معنوی و انقلابی شهر رنگی از همبستگی و اتحاد به خود گرفت.
صدای شعارهای مردم در حمایت از مقاومت فلسطین، یمن، لبنان و همه جبهههای حقطلب امت اسلامی در طول مسیر طنینانداز شد.
مسئولان حاضر در راهپیمایی از جمله حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در سخنان کوتاهی تأکید کردند که راهپیمایی «بشارت نصر» نماد بیداری امت اسلامی و هشدار نسبت به دشمنان وحدت است.
وی با اشاره به اینکه وحدت مسلمانان رمز پیروزی نهایی در برابر استکبار جهانی است، گفت: نتیجه این همدلی، تقویت محور مقاومت و تحقق وعده الهی در نصرت مؤمنان خواهد بود.
در پایان این مراسم قطعنامهای در چند بند توسط مردم قرائت و با فریاد تکبیر تأیید شد که بر استمرار حمایت از آرمان فلسطین، مقاومت و وحدت امت اسلامی تأکید داشت.
همچنین حضور پررنگ نسل جوان و دانشآموزان اصفهانی، جلوهای نمادین از پیوند ایمان، امید و آیندهسازی در بستر انقلاب اسلامی بود.
راهپیمایی «بشارت نصر» امسال با نظم و شکوه خاص برگزار شد و مردم اصفهان بار دیگر نشان دادند که این شهر نهتنها در عرصه فرهنگ و ایمان پیشگام است، بلکه در دفاع از ارزشهای دینی و انسانی نیز صحنهدار وحدت و مقاومت باقی خواهد ماند.
