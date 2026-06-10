طرح ملی سنجش سلامت روان در خراسان جنوبی آغاز شد

بهناز زال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحران‌ها به دلیل ماهیت آسیب‌زا بودن خود می‌توانند سلامت‌ روان افراد را تحت تأثیر قرار دهند، اظهار کرد: جنگ و سایر بحران‌های طبیعی و انسانی، علاوه بر ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی، آثار قابل توجهی بر وضعیت روانی جامعه دارند و این آثار گاهی در رفتار افراد آشکار می‌شود.

وی افزود: اضطراب در برخی مواقع به‌صورت مستقیم توسط فرد احساس می‌شود، اما در بسیاری از موارد در قالب رفتارهای غیرعادی، کاهش تمرکز، افت عملکرد در نقش‌های اجتماعی مانند والدگری، تحصیل یا اشتغال بروز پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری و حل مسئله را در افراد تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته زال، میزان تاب‌آوری افراد در برابر بحران‌ها یکسان نیست و برخی افراد نسبت به دیگران آسیب‌پذیرتر هستند، از همین رو آگاهی از وضعیت هیجانی، شناخت نشانه‌های اضطراب و مدیریت احساسات منفی از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به نقش روابط خانوادگی در شرایط بحرانی، بیان کرد: تمرکز گفت‌وگوهای خانوادگی بر موضوعات منفی و تنش‌زا می‌تواند اضطراب را در فضای خانه تشدید کند، در حالی که توصیه می‌شود خانواده‌ها در چنین شرایطی بر تعامل مثبت، حمایت عاطفی و انتقال هیجانات مثبت تمرکز کنند.

وی همچنین با تأکید بر حساسیت وضعیت کودکان گفت: کودکان برداشت متفاوتی از مفاهیمی مانند جنگ و خطر دارند و اضطراب والدین به‌صورت غیرمستقیم بر آنان اثر می‌گذارد، بنابراین ایجاد فضای امن روانی و گفت‌وگوی صادقانه با کودکان ضروری است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: بی‌توجهی به اضطراب کودکان یا سرکوب پرسش‌های آنان می‌تواند در آینده زمینه‌ساز اختلالاتی همچون استرس حاد و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) شود.

وی گفت: سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط، طرح سنجش سلامت روان را از ابتدای خردادماه آغاز کرده است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های معرفی‌شده، با تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه از وضعیت سلامت روان خود آگاه شوند و در صورت نیاز برای دریافت خدمات تخصصی اقدام کنند.

زال تأکید کرد: بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از وضعیت روانی خود، به دنبال خدمات مشاوره‌ای نمی‌روند، در حالی که غربالگری و تشخیص زودهنگام می‌تواند از بروز آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کند.