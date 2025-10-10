زنان خطر ژنتیکی بسیار بالاتری برای ابتلا به افسردگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس،نتایج یک مطالعه نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان، خطر ژنتیکی بسیار بالاتری برای ابتلا به افسردگی دارند.
طبق بیانیه موسسه تحقیقات پزشکی QIMR استرالیا، این مطالعه برای اولین بار تفاوتهای ژنتیکی مهمی را در نحوه تجربه افسردگی در زنان و مردان آشکار کرد که میتواند منجر به مداخله و درمانهای هدفمندتر شود.
در این بیانیه آمده است که تیم تحقیقات حدود دو برابر نشانههای ژنتیکی افسردگی را در DNA زنان در مقایسه با مردان کشف کرده است.
این تیم حدود ۷۰۰۰ تغییر در DNA را شناسایی کرد که میتواند باعث افسردگی در هر دو جنسیت شود و حدود ۶۰۰۰ تغییر DNA دیگر را که میتواند فقط در زنان باعث افسردگی شود، شناسایی کرد.
«جودی توماس»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: ما برخی تفاوتهای ژنتیکی را یافتیم که ممکن است به توضیح این موضوع کمک کند که چرا زنان مبتلا به افسردگی بیشتر علائم متابولیکی مانند تغییرات وزن یا تغییر سطح انرژی را تجربه میکنند.
این مطالعه DNA صدها هزار نفر مبتلا به افسردگی و بدون افسردگی، از جمله حدود ۱۳۰ هزار زن و ۶۵ هزار مرد مبتلا به افسردگی را تجزیه و تحلیل کرد و تجزیه و تحلیلهای بیشتر تأیید کرد که یافتهها قوی هستند و صرفاً به دلیل تفاوت در اندازه نمونه نیستند.
«بریتانی میچل»، محقق ارشد آزمایشگاه اپیدمیولوژی ژنتیک QIMR، گفت: افسردگی از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت به نظر میرسد. تاکنون تحقیقات منسجم زیادی برای توضیح اینکه چرا افسردگی زنان و مردان را به طور متفاوت تحت تأثیر قرار میدهد، از جمله نقش احتمالی ژنتیک، انجام نشده است.
محققان گفتند که یافتههای آنها اهمیت در نظر گرفتن تأثیرات ژنتیکی خاص جنسیت را در مطالعه افسردگی و سایر شرایط سلامتی برجسته میکند و خاطرنشان کردند که اکثر آزمایشها و درمانهای دارویی روی مردان آزمایش میشوند.
