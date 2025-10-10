به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری، در خطبههای نمازجمعه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح فعال بوده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد، چرا که در روزهای اخیر، فضای مجازی و رسانههای بیگانه با شایعهپردازی نسبت به جنگ، بار روانی سنگینی در جامعه ایجاد کردهاند.
وی افزود: نیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی و هوشیاری لازم قرار دارند، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد، اما هوشیاری باید همواره حفظ شود و از اصل غافلگیری نباید غافل شد، مسئولان کار خود را جدی، محکم و استوار انجام دهند.
امامجمعه اردستان در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای، خاطرنشان کرد: نیروهای مقاومت با ۷۰ هزار شهید و جمعیت بسیاری مجروح، ایستادگی کرده و منطقه خود را ترک نکردند. پرچم فلسطین بالاست و رژیم صهیونیستی در سراسر جهان تحقیر شده است.
دهشیری یادآور شد: این بشارت نصر، وعده الهی است که پیروزی نهایی نصیب مسلمانان و مظلومان عالم به ویژه مردم فلسطین و لبنان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هفته جهانی کودک (۱۵ تا ۲۲ مهر) فرصتی است تا پدر و مادر، وظیفه خود را در قبال کودکان بدانند؛ دشمنان ابزارهای گمراهی نظیر رسانهها و پلتفرمها را ایجاد کردهاند تا کودکان را جذب کنند، بنابراین باید مراقب بود.
امامجمعه اردستان بیان کرد: ۲۰ مهر ماه روز بزرگداشت حافظ است، پیشنهاد میشود محفلی در این زمینه تشکیل شود و اشعار ایشان تبیین شده و با توجه به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، تلاشها و نظارتها باید به گونهای باشد که بناها در برابر سیل، زلزله و هر اتفاق ناگواری آسیب نبینند.
دهشیری اضافه کرد: ۲۳ مهر نیز سالروز شهادت آیتالله شهید اشرفی اصفهانی، ملقب به حبیب مظاهر اصفهان است که توسط منافقین به شهادت رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مناسبت ۱۷ مهر، روز جهانی پست اشاره کرد و یادآور شد: حدود ۱۵۰ سال پیش انگیزه ایجاد پست در یکی از کشورهای غربی به وجود آمد و ایران نیز در حدود یک قرن قبل آن را پذیرفت.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: در شهرستان اردستان، با وجود نیروی اندک، کارکنان پست در فصول گرم و سرد سال زحمت میکشند؛ ۳۳ هزار مرسوله پستی ورودی در یکسال گذشته داشتیم که توزیع این مرسولهها در نقاط گسترده شهرستان کار دشواری است.
دهشیری خاطرنشان کرد: دعوت سرمایهگذاران به منطقه برای آشنایی با پتانسیلهای شهرستان و برگزاری همایش صورت گرفت که این امر را به فال نیک میگیریم، چرا که سرمایهگذاری باعث اشتغال، تحول و نگهداری جمعیت در شهرستان میشود.
امامجمعه اردستان تاکید کرد: کارشکنیها، حاشیهسازی و پرداختن به کارهای جزئی پسندیده نیست و افراد باید در فکر خدمت خالصانه به مردم باشند.
نظر شما