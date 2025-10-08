پورخاقان: دنیا در برابر جنایات رژیم صهیونیستی کور و کر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان در جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح که به میزبانی قرارگاه ثامنالائمه نیروی زمینی سپاه خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز در مقابل دوربینهای دنیا و به صورت علنی، کودک فلسطینی را در صف گرفتن غذا مورد حمله وحشیانه قرار میدهند و به آن افتخار میکنند دنیا با وجود گوشهای کر مدعیان حقوق بشر، شاهد این جنایات است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به عملیات طوفان الاقصی افزود: به کسانی که معترض شدند چرا مقاومت پیشدستی کرد، باید پاسخ داد که مقاومت آغازگر نبود.
وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی ۱۷ سال مردم فلسطین را در سختترین محاصره اقتصادی، تسلیحاتی و دارویی قرار داده بود و این حق مسلم هر شهروندی است که در مقابل دشمن غاصب به وظیفه انسانی خود عمل کند.
پورخاقان کشورهای ایران و یمن را تنها کشورهای ایستاده در مقابل تجاوز صهیونیستها خواند و به پاسخ قاطع ایران در مقابل تهاجم تحمیلی اشاره و اظهار کرد: فرمانده معظم کل قوا از نخستین ساعات صبح جمعه ۲۳ خرداد، در صحنه حاضر بودند و پاسخ کوبندهای بر پیکر اسراییل وارد شد و روز دوازدهم جنگ، رژیم صهیونیستی تسلیم و مجبور شد درخواست آتشبس بدهد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه دشمن فکر میکرد با شهادت فرماندهان و ایجاد التهاب در فضای جامعه مردم به خیابانها میریزند و علیه نظام شعار میدهند، اما مردم با اتحادی مثال زدنی به صحنه آمدند و دشمن شکست خورد.
وی تاکید کرد: فلسفه وجودی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفظ سلامت و اقتدار نیروهای مسلح و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی است، اما مهمترین ماموریت آن پیشگیری از وقوع جرم در میان نیروها به شمار میرود.
