امام جمعه موقت زاهدان: نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی وظیفه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین هادی رمضانی در خطبه های نمازجمعه این هفته زاهدان گفت: اگر انسان مؤمن به حلال و حرام خداوند توجه کند، هیچ توطئه‌ای از سوی دشمن به او آسیب نخواهد رساند، بلکه همان نیرنگ‌ها به خود دشمن بازمی‌گردد و مؤمن در مسیر حق استوار می‌ماند.

امام جمعه موقت زاهدان افزود: یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد زیرساخت‌های ایمن در برابر تهدیدهایی مانند زلزله، سیل و طوفان و همچنین نظارت بر استانداردسازی در بخش‌های مختلف است؛ از صنایع غذایی و دارویی گرفته تا خودروسازی و ساختمان‌سازی. دولت باید کیفیت تولیدات را تضمین کند و در برابر مردم پاسخگو باشد.

وی افزود: در زمینه سالمندان، معلولان و جانبازان نیز دولت موظف است شرایط مناسب زندگی و رفاه آنان را فراهم کند. همچنین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کارکنان پس از بازنشستگی دغدغه مسکن نداشته باشند، چرا که امروز بخش زیادی از درآمد مردم صرف اجاره‌های سنگین می‌شود.

امام جمعه موقت زاهدان ادامه داد: دولت نباید از سرمایه‌های داخلی و خارجی غفلت کند. مردم ایران مؤمن و صبورند و هرگز به‌خاطر مشکلات اقتصادی به خیابان نمی‌آیند، اما این صبر نباید بهانه‌ای برای کوتاهی مسئولان شود. دولت‌ها، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، باید از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های کشور برای بهبود معیشت مردم استفاده کنند، چراکه در اسلام فقر نکوهش شده و «فقر، زمینه‌ساز کفر» دانسته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولتمردان باید از رانت‌خواران و فرصت‌طلبانی که اقتصاد را در انحصار خود گرفته‌اند جلوگیری کنند. مدیران در استان‌ها نیز وظیفه دارند زمینه رشد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دینی را فراهم آورند و از مسائل دینی غافل نشوند. بی‌توجهی برخی مسئولان به ارزش‌های قرآنی و دینی، موجب تضعیف ایمان جامعه می‌شود. از دستگاه قضایی انتظار می‌رود با مروجان فساد و بی‌بندوباری برخورد جدی کند تا ارزش‌های اسلامی در جامعه حفظ شود.