صعود نماینده هی بال ایران به نیمه نهایی آزاد اردن

سینا ولی‌زاده در رقابت‌های آزاد هی‌بال اردن به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سینا ولی‌زاده در رقابت‌های آزاد هی‌بال اردن و در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷ بر ۲ برابر علی مقصود به پیروزی رسید و سپس با برد قاطع ۷ بر صفر مقابل اسماعیل ابوالاصل از اردن، به مرحله بعد راه یافت. او در ادامه برابر عرفان داد از پاکستان ۷ بر ۳ مغلوب شد، اما با برتری ۶ بر ۴ مقابل هم‌وطن خود محمدعلی پردل، جواز حضور در جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات را کسب کرد.

در مرحله یک‌هشتم نهایی، ولی‌زاده با نتیجه ۷ بر ۳ برابر ساندیپ گولتی از هند به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد. وی در این مرحله نیز با نمایشی مقتدرانه، ژین لو از چین را با حساب ۷ بر ۱ شکست داد و ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

