«قصه ما مثل شد» تقاطع سه امر مبارک؛ کتاب، امام رضا (ع) و ایران

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ «قصه ما میلیونی شد» عصر روز جمعه ۱۸ مهرماه در باغ کتاب تهران با حضور پرشور خانوادهها، کودکان و چهرههای شاخص فرهنگی برگزار شد. این مراسم که به مناسبت چاپ یک میلیون نسخه از مجموعه «قصه ما مثل شد» نوشته محمد میرکیانی و همچنین بزرگداشت خدمات فرهنگی این نویسنده برجسته ادبیات کودک و نوجوان برپا شده بود، محلی برای تبیین نقش کتاب و اخلاص در ماندگاری آثار فرهنگی گردید. مدیران و نویسندگان حاضر در مراسم، ضمن تقدیر از میرکیانی، ابعاد معنوی و فرهنگی این موفقیت بزرگ در صنعت نشر کشور را تشریح کردند.
تقاطع سه امر مبارک؛ کتاب، امام رضا (ع) و ایران
مسعود فرزانه، مدیر انتشارات آستان قدس رضوی (بهنشر)، در ابتدای این مراسم، هدف از برگزاری این جشن را «تقاطع سه امر مبارک کتاب، امام رضا (ع) و ایران» برشمرد. وی گفت: «کتاب در نگاه دستگاه معرفتی و ادبی، مرتبه بالایی کسب کرده و بهویژه در دستگاه امام رضا(ع) و تمدن فرهنگ ایرانی، همواره نسبت به کتاب احترام وجود داشته است.»
فرزانه تأکید کرد: امروز در شرایطی که شاهد تضعیف نظامهای هویتی جامعه هستیم، باید به امر کتاب و خواندن بیشتر اهتمام بورزیم.
وی افزود که انتشارات بهنشر از سال ۱۳۸۴ نسبت به چاپ و تولید مجموعه ۱۰ جلدی «قصه ما مثل شد» اهتمام ورزید و اکنون پس از قریب ۲۰ سال، جشن یک میلیونی شدن شمارگان آن برگزار میشود. او خاطرنشان ساخت: این کتاب در سه قطع متفاوت و در قالبهای گوناگون، بیش از ۳۰۰ نوبت تجدید چاپ شد و تعهد اجتماعی آن با ساخت پویانمایی و انیمیشن و پخش آن از شبکههای ملی، استانی و جهانی فراگیرتر گردید.
مدیر انتشارات بهنشر در پایان سخنان خود، از تلاش و قلم توانمند استاد میرکیانی تشکر کرد و اعلام داشت: این جلسه ادای دِینی هرچند کوچک از سوی انتشارات آستان قدس رضوی به این زحمات خالصانه و بیدریغ است.
مهمترین ویژگی یک کتاب خوب: کتاب «خوانده میشود»
در ادامه مراسم، شهرام شفیعی، نویسنده کودک و نوجوان، در سخنانی گرم و صمیمانه، محمد میرکیانی را به تعبیر خود «دهخدای ادبیات کودک و نوجوان» خواند. وی با اشاره به رقابتهای رایج در جشنوارههای کتاب گفت: ما باید نشان دهیم که بعضی از کتابها مهمترین ویژگی را دارند، و آن مهمترین ویژگی عبارت است از اینکه "کتاب خوانده میشود".
شفیعی با طرح این موضوع که آیا جذابیت صرفاً یک ویژگی اضافی است، اظهار داشت: اگر فعالیتی یا کتابی در حیطه کودکان و نوجوانان دارای جذابیت باشد و آن جذابیت را از نفس کودکی گرفته باشد، دیگر نیازی به توصیه نیست. وی افزود: نفس جذابیت، همه ویژگیهای خوب بعدی را نیز در خود دارد.
او در بخشی خلاقانه از سخنان خود، کتابهایی را که زیاد خوانده میشوند و کناره برگههای آنها از کثرت استفاده تا خورده و خم شده است، به طنز «کتابهای گوشهفیلی» نامید و این لقب را به مجموعه میرکیانی اعطا کرد. وی در پایان برای نویسنده آرزوی «طول عمر حرفهای و طبیعی» برای خلق آثار بیشتر نمود.
افتخار نشر کتابی با استقبال جهانی
محسن مومنی شریف، نویسنده و عضو هیئت مدیره بهنشر، سخنران بعدی مراسم بود که انتشارات متبوع خود را «خادم کودکان و نوجوانان» معرفی کرد. وی تصریح کرد: هدف ما این است که آثار فاخر، ارزشمند و درخور شأن کودکان و نوجوانان را در جامعه نشر دهیم.
مومنی شریف خاطرنشان ساخت: ما امروز گرد هم آمدیم که دو جشن بزرگ را برگزار کنیم؛ یکی جشن میلیونی شدن کتاب «قصه ما مثل شد» و دیگری بزرگداشت استاد محمد میرکیانی.
وی با ابراز خرسندی از این موفقیت، تأکید کرد: بهنشر امروز خوشحال است که کتابی را به چاپ رسانده که نه فقط در داخل کشور، بلکه در سراسر دنیا از آن استقبال شده است.
او در پایان ضمن تبریک به استاد میرکیانی، برای ایشان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.
ماندگاری آثار، برکت و عنایت حضرت است
علی رمضانی، مدیر باغ کتاب تهران، در سخنان خود بر اخلاص و درد دینی نویسنده به عنوان دلیل ماندگاری آثار تأکید کرد. وی با یادآوری دوران کودکی و نوجوانی در دهه شصت، ارزش کار نویسندگانی چون میرکیانی را دوچندان دانست.
رمضانی گفت: بعضی از نویسندهها و شاعرها و بعضی از کتابها ماندگار میشوند. دلیل این ماندگاری، اخلاص نویسنده و درد دینی است که آن نویسنده برای نگارش آن کتابها داشته است.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه در ذیل آستان قدس رضوی منتشر میشود، افزود: این روزها یکمیلیونی شدن این کتاب، قطعاً برکت و عنایت خود حضرت است.
رمضانی اظهار داشت: آقای میرکیانی عزیز! از شما ممنونم. از اینکه از جوانیتان مایه گذاشتید و این کتابها را برای بچههای ما نوشتید، ممنونم.
ممنونم از اینکه از خانوادهتان گذشتید و این کتابها را نوشتید.» وی در انتها، این آثار را باقیات صالحات برای نویسنده دانست.
در ادامه مراسم، نام عبدالحمید صلواتیان به عنوان تصویرگر کتاب برده شد و از وی تقدیر به عمل آمد.
میرکیانی: تلاش فرهنگی در برابر وسعت این حوزه ناچیز است
محمد میرکیانی، نویسنده مجموعه «قصه ما مثل شد»، در سخنان خود با ابراز سلام و ارادت به حضار، بهویژه کودکان و خانوادهها، سخنان خود را با فروتنی و قدردانی از عوامل پشت صحنه آغاز کرد.
وی اظهار داشت: «بنده در برابر این همه لطف و محبت شما عزیزان و بزرگواران، فقط میتوانم بگویم که یک تشکر خالی در مقابل همهی این زحماتی که عزیزان کشیدند، بسیار ناچیز و اندک است. من باید از کسانی تشکر کنم که در این ۲۰ سال کمتر دیده شدند.»
میرکیانی با قدردانی ویژه از همکاران خود در انتشارات آستان قدس رضوی (بهنشر) نام برد و تصریح کرد: «من در خدمت مدیر محترم انتشارات بهنشر، مهندس فریدونی، دکتر سیپیریز و خانم هراتی و همکاران گرامیشان هستم که در این ۲۰ سال زحمت کشیدند. در تهران هم از آقای خامدار، آقای یوسفی و آقای مندک و همهی همکاران عزیزم در تهران تشکر میکنم که خالصانه کار کردند.»
وی همچنین با تجلیل از نقش تصویرگر در جان بخشیدن به اثر، از استاد عبدالحمید خاندره نام برد و افزود: «تشکر ویژه دارم از همکار عزیزم، استاد عبدالحمید خاندره، که علاوه بر اینکه کتاب را تصویرسازی کرده، محتوای کتاب و شخصیتها را جان داده، پویانمایی «قصه ما مثل شد» را هم ساخته است.»
این نویسنده پیشکسوت در ادامه بر وسعت و اهمیت حوزه فرهنگ و ادبیات تأکید کرد و گفت: «بنده فقط میخواهم یک جمله بگویم و آن این است که: هرچقدر انسان در حوزهی فرهنگ و ادبیات و هنر کار کند، باز کم است.» وی خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که آنچه اتفاق میافتد در طی دوران، نسبت به آن چیزی که باید بدانیم، بسیار ناچیز است. تا پایان عمر هم انسان هرچه تلاش بکند، هنوز مانده تا به بخشی از افق آرمانیاش برسد.»
میرکیانی در پایان، از تمامی دستاندرکاران مراسم از جمله دکتر رمضانی، استاد شهرام شفیعی و مجریان برنامه، خانم فاطمه امینی (گلی) و آقای حامد مدرس، تشکر کرد.
نظر شما