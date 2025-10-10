به گزارش خبرنگار مهر، «محمد رمضانی» رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان آستانه اشرفیه عصر امروز در حاشیه برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این برنامه با مشارکت کودکان و خانواده‌ها و با محوریت آموزش، سرگرمی و تقویت تعامل اجتماعی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره مذکور به همت هیأت ورزش‌های همگانی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر برگزار شد، افزود: آسمان بندر کیاشهر امروز میزبان بادبادک‌هایی با طرح‌های رنگارنگ و نقش پرچم جمهوری اسلامی ایران بود که توسط کودکان و گردشگران به پرواز درآمدند.

رمضانی با اشاره به بخش‌های جنبی این جشنواره، خاطرنشان کرد: کارگاه‌های ساخت بادبادک، نقاشی، بازی‌های فکری و ورزشی و نیز مجسمه‌سازی شنی با موضوع فوک خزری از جمله برنامه‌هایی بودند که با استقبال کودکان همراه شد و زمینه‌ساز آموزش‌های غیرمستقیم و تعامل خانواده‌ها گردید.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی آستانه اشرفیه در پایان گفت: از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره از جمله طراحی بادبادک، نقاشی و ساخت مجسمه‌های شنی تقدیر به‌عمل آمد تا زمینه‌ای برای تشویق و مشارکت بیشتر کودکان در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی فراهم شود.