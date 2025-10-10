  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷

جشنواره بادبادک‌ها به مناسبت هفته ملی کودک در بندر کیاشهر برگزار شد

آستانه اشرفیه- جشنواره بادبادک‌ها به مناسبت هفته ملی کودک با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و آموزش مفاهیم محیط‌زیستی به کودکان، در طرح سالم‌ سازی دریا در بندر کیاشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد رمضانی» رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان آستانه اشرفیه عصر امروز در حاشیه برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این برنامه با مشارکت کودکان و خانواده‌ها و با محوریت آموزش، سرگرمی و تقویت تعامل اجتماعی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره مذکور به همت هیأت ورزش‌های همگانی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر برگزار شد، افزود: آسمان بندر کیاشهر امروز میزبان بادبادک‌هایی با طرح‌های رنگارنگ و نقش پرچم جمهوری اسلامی ایران بود که توسط کودکان و گردشگران به پرواز درآمدند.

رمضانی با اشاره به بخش‌های جنبی این جشنواره، خاطرنشان کرد: کارگاه‌های ساخت بادبادک، نقاشی، بازی‌های فکری و ورزشی و نیز مجسمه‌سازی شنی با موضوع فوک خزری از جمله برنامه‌هایی بودند که با استقبال کودکان همراه شد و زمینه‌ساز آموزش‌های غیرمستقیم و تعامل خانواده‌ها گردید.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی آستانه اشرفیه در پایان گفت: از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره از جمله طراحی بادبادک، نقاشی و ساخت مجسمه‌های شنی تقدیر به‌عمل آمد تا زمینه‌ای برای تشویق و مشارکت بیشتر کودکان در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی فراهم شود.

