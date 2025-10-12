۴۰۰۰ میلیارد تومان خسارت کشور بابت مهاجرت ۵۷۰ پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در اجلاس روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری در سالن دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: ذات حرفه ما خدمت به مردم و کاهش آلام آنها است و به این موضوع افتخار می‌کنیم.

وی ادامه داد: پرستار در هر شرایطی مسیر خود را پیدا می‌کند. این مسیر ممکن است به شکل مهاجرت به خارج از کشور یا مهاجرت داخل کشور باشد. در مورد مهاجرت به خارج، یکی از دلایل مهم آن بهبود معیشت است؛ هرچند دلایل دیگری مانند مسائل سازمانی و شرایط کاری نیز وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: مشکل ما در حوزه پرستاری کمبود آموزش نیست، بلکه کمبود در به کارگیری و نگهداشت نیروهای پرستاری است. باید این را درک کنیم که مطالبه‌گری پرستاران وظیفه و حق آنها است.

وی افزود: آموزش عالی در سه دهه گذشته دچار مشکلی جدی بوده است. در این زمینه با آموزش بیش از حد، بدون توجه به آمایش سرزمین و نیاز واقعی کشور مواجهیم و در نتیجه، در برخی رشته‌ها بیش از نیاز نیرو تربیت کرده‌ایم و در برخی رشته‌های حیاتی، با کمبود مواجه‌ایم.

معاون وزیر بهداشت گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۷۰ نفر از پرستاران به طور رسمی مهاجرت کردند، یعنی با ویزای کار از کشور خارج شدند. بابت این ۵۷۰ نفر یک پروژه تحقیقاتی صورت گرفته که می‌بینیم که کشور برای این افراد از مقطع کلاس اول ابتدایی تا پایان تحصیل و اشتغال آنان، سرمایه‌گذاری عظیمی به میزان ۴ هزار میلیارد تومان انجام داده است. با این حال ۱۹۵۰ نفر دیگر نیز استعفا داده ترک شغل کرده یا از کشور خارج شده اند که جدای از این آمار هستند.

عبادی افزود: سرمایه‌گذاری برای نگهداشت نیروهای پرستاری، نه‌تنها به نفع پرستاران، بلکه به نفع دولت و جامعه است، چون رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه پرستاری در دولت با حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری استخدامی، یادآور شد: پنج جلسه مربوط به این کارگروه برگزار شده است که البته سطح شرکت دو نهاد سازمان برنامه و اداری و استخدامی به لحاظ گروه کارشناسی سطح پایینی بود. مصوبات این کارگروه توسط وزیر بهداشت به دولت منتقل خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: اصلی‌ترین دغدغه پرستاران در نظام سلامت، مردم هستند، اکنون در بیمارستان‌ها به اجبار الزام حضور همراه بیمار را شاهد هستیم که ناشی از کمبود پرستار است. کمبود پرستار منجر به افت کیفیت خدمات و خطاهای پزشکی خواهد بود.

عبادی افزود: موضوع مالیات نیز از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.. پرستاران خواهان معافیت مالیاتی از مالیات پلکانی و تعیین سقف ۱۰ درصد مالیات هستند.

وی، استانداردسازی نیروی انسانی را از دیگر مطالبات جامعه پرستاری عنوان و بیان کرد: لازم است برنامه‌ای پنج‌ساله برای استخدام سالانه ۱۵ هزار نفر پرستار در نظر گرفته و اجرا شود. همچنین یکی از پیشنهادها این است که مشابه طرح دانشگاه فرهنگیان، از روز اول تحصیل برای مناطق موردنیاز، دانشجویان پرستاری بورسیه شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به پایه پایین تعرفه پرستاری، افزود: متأسفانه در سال ۱۴۰۰ پایه تعرفه‌های پرستاری پایین دیده شده و علیرغم افزایش خوبی که داشته، هنوز رضایت‌بخش نیست و در ذهن همکاران، عدد قابل‌توجهی تلقی نمی‌شود.

وی از پیشنهاد طرح جامع مراقبت‌های پرستاری خبر داد و گفت: این طرح بار مالی جدیدی نیاز ندارد و می‌تواند از طریق مصوبه هیئت وزیران یا لایحه مجلس می‌تواند به تصویب برسد.

عبادی، موضوع پرستاران تمام‌وقت جغرافیایی و الزام دستگاه‌ها به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را از دیگر مطالبات جامعه پرستاری دانست و بیان کرد: تشکیل صندوق رفاه و تعاون جامعه پرستاری کشور و ایجاد دبیرخانه شورای آموزش پرستاری زیرمجموعه معاونت آموزش وزارت بهداشت خواسته‌های اصلی پرستاران است که خدمت وزیر محترم ارائه شده است و با حمایت دولت به نتیجه خواهد رسید.