جوادیان فر: ۱۰۰ دانش آموز زاهدانی مبتلا به بیماری های خاص حمایت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جوادیان فر از توزیع ۶۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و اهدا ۲ دستگاه تلویزیون ۶۵ اینچ به مدارس متقاضی با هدف تقویت امکانات آموزشی مدارس کم برخوردار زاهدان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
تولیت آستان مقدس کهف الشهدا زاهدان ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید به دانشآموزان سراسر استان گفت: به منظور حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، تعداد ۶۰۰ بسته لوازمالتحریر شامل اقلام آموزشی ، نوشتافزار و کفش میان دانشآموزان مناطق حاشیه شهر زاهدان و همچنین ۱۰۰ بسته ویژه دانشآموزان مبتلا به بیماریهای خاص توزیع شد که این اقدام با هدف ترویج عدالت آموزشی و کاهش دغدغههای خانوادههای نیازمند در مسیر تحصیل فرزندان ایرانزمین صورت گرفت.
جوادیان فر در پایان تصریح کرد: از کسانی که برای این مهم پای کار بودهاند تشکر میکنیم و امیدواریم با استمرار چنین برنامههایی شاهد کاهش محرومیت آموزشی در مناطق کمبرخوردار و تقویت انگیزه تحصیلی در میان دانشآموزان استان باشیم.
