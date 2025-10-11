قهرمانی تبریز در مسابقات انتخابی ووشو (ساندا) آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی ووشو(ساندا) پسران استان آذربایجان شرقی در رده سنی نوجوانان و جوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و گرامیداشت شهدای اقتدار با حضور ۸۱ شرکت کننده در غالب ۹ تیم از شهرستان های تبریز، باسمنج،مراغه، میانه، مرند، عجب شیر، بناب، اهر و جلفا در سالن ورزشی فجر باسمنج برگزار شد.

نفرات برتر بر اساس اوزان ذیل معرفی و تجلیل شدند؛

وزن ۳۹ کیلوگرم

فاتح محمدی (مراغه)، علی عالی پور (تبریز)، سینما ایمانی (تبریز) و یحیی پور ناصری (جلفا)

وزن ۴۲ کیلوگرم

عطا عیدی (تبریز)، متین بادبرین (باسمنج)، احسان قهاری (باسمنج) و مهدی اسدی (میانه)

وزن ۴۵ کیلوگرم

طاها باباپور (تبریز)، محمد عیدی (تبریز)، طاها رضاپور (جلفا) و مهدی احدی (مراغه)

وزن ۴۸ کیلوگرم

محمدامین رجبی (مرند)، سامان نظری(تبریز)، امیر علی کمالی (تبریز) و امیر علی صالحی (مرند)

وزن ۵۲ کیلوگرم

مبین عیدی (تبریز)، علی عباسی اول (مرند)، محمد مایل خانی (تبریز) و یاسین تقوی مقدم (تبریز)

وزن ۵۶ کیلوگرم

احسان جهانی (مرند)

وزن ۶۰ کیلوگرم

رضا نصیری (اهر)، علی اصغر نوفل (باسمنج)

وزن ۴۸ کیلوگرم

رضا امیری (باسمنج)، فاران محمدی(مراغه)، امیر حسین محمدیان(تبریز) و ابوالفضل لطفی(تبریز)

وزن ۵۲ کیلوگرم

امیر حسین حافظی(جلفا)، مجتبی یگانه وش(مراغه)، رامین بخشی نژاد (امر) و هادی سیاهی (مرند)

وزن ۵۶ کیلوگرم

یونس مقدمی(باسمنج)، علی اکبر جنگ دوست(تبریز)، علی نور محمدی (عجب شیر) و صدرا سلمانی(باسمنج)

وزن ۶۵ کیلوگرم

بنیامین کرمی(باسمنج)، حسن بارگاهی(باسمنج)، آتیلا محمدی(تبریز) و محمد پورحسین (اهر)

وزن ۶۵ کیلوگرم

نیما گندمی(تبریز)، طاها پناهنده (تبریز) علی رضا اکرمی (باسمنج) و محمد طاها دل آذر(مراغه)

وزن ۷۰ کیلوگرم

محمد نور محمدی(مرند)، جواد گل احمدی(تبریز)، امیر علی حمیدیان (بناب) و نیما فرضی (تبریز)

وزن ۷۵ کیلوگرم

میلاد سلطان پور(تبریز)، سامر مظلوم(جلفا)، مهران مشهوری (مرند)

وزن ۸۰ کیلوگرم

سعید رنجور(باسمنج)، امیر محمد پژمان(مرند)، سید طاها محمدی (عجب شیر)

وزن ۸۵ کیلوگرم

آراز قوی دل (مرند)

گفتنی است، با حضور عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیئت ووشو استان، نادر علیجانپور رئیس اداره ورزش و جوانان باسمنج، نورالدین الفدا و بابایی عضو شورای شهر باسمنج، حسن قویدل دبیر هیئت و سایر روسای هیئت های شهرستانی، با اهدا لوح و مدال از نفرات برتر تجلیل بعمل آمد.