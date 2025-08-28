  1. استانها
  2. کردستان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

۱۸ پروژه عمرانی در ۱۷ روستای بخش حسین‌آباد سنندج افتتاح شد

۱۸ پروژه عمرانی در ۱۷ روستای بخش حسین‌آباد سنندج افتتاح شد

سنندج_ فرماندار سنندج از افتتاح ۱۸ پروژه عمرانی در ۱۷ روستای بخش حسین‌آباد در پنجمین روز هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه‌ها در بخش حسین‌آباد اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل اجرای سنگ‌فرش معابر در روستاهای ماچکه سفلی و علیا، چرمیله و یونس‌آباد، بهسازی معابر در روستاهای دولبندی، صادق‌آباد، منصوربلاغی و کژیکران، اجرای آسفالت معابر در روستاهای باقرآباد، باین‌چوب و اکبرآباد و همچنین احداث پل و اجرای شبکه فاضلاب در چند روستای بخش حسین‌آباد افتتاح شد.

وی بیان کرد: اعتبار اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و از محل اعتبار دهیاری‌ها و با مشارکت بنیاد مسکن و همراهی اهالی روستاها تأمین و اجرایی شده است.

فرماندار سنندج گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر بهبود زیرساخت‌های روستایی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن در بخش حسین‌آباد را فراهم می‌کند.

کد خبر 6573322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها