به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژهها در بخش حسینآباد اظهار کرد: این پروژهها شامل اجرای سنگفرش معابر در روستاهای ماچکه سفلی و علیا، چرمیله و یونسآباد، بهسازی معابر در روستاهای دولبندی، صادقآباد، منصوربلاغی و کژیکران، اجرای آسفالت معابر در روستاهای باقرآباد، باینچوب و اکبرآباد و همچنین احداث پل و اجرای شبکه فاضلاب در چند روستای بخش حسینآباد افتتاح شد.
وی بیان کرد: اعتبار اجرای این طرحها در مجموع حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و از محل اعتبار دهیاریها و با مشارکت بنیاد مسکن و همراهی اهالی روستاها تأمین و اجرایی شده است.
فرماندار سنندج گفت: اجرای این پروژهها علاوه بر بهبود زیرساختهای روستایی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن در بخش حسینآباد را فراهم میکند.
