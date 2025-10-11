به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان سازمان بازرسی استان، بر لزوم توجه جدی به آسیبهای ناشی از ترک فعل و کمکاری در ادارات تأکید کرد و گفت: در برههای حساس از جامعه بهسر میبریم و متأسفانه یکی از مشکلات ریشهای، ضعف در اجرای وظایف قانونی توسط برخی کارمندان و مدیران است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مراجعات مردمی به دلیل کمکاری بدنه اجرایی شکل میگیرد، افزود: حدود ۵۵ هزار کارمند در استان مشغول فعالیت هستند و بخش بزرگی از نارضایتیهای عمومی، ناشی از رفتارها و عملکرد این قشر است در حالیکه همین افراد خود نیز از مشکلات گلهمندند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر «ارتباط با مردم» بهعنوان مهمترین وظیفه مسئولان، تصریح کرد: سازمان بازرسی باید بهطور ویژه مسائل حوزه بانکها را پیگیری کند و بسیاری از مردم در دریافت وامهای خرد مانند ازدواج یا قرضالحسنه با مشکل مواجهاند، درحالیکه همان منابع در سیستم بانکی موجود است اما برای مردم قابلدسترس نیست.
وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان برخی تعاونیها در استان گفت: تعداد زیادی از تعاونیها سالهاست در بلاتکلیفی بهسر میبرند و برخی پروژهها پس از ۱۰ تا ۲۰ سال هنوز به نتیجه نرسیدهاند، این در حالی است که هزاران خانواده به این پروژهها دل بستهاند.
حجتالاسلام پورذهبی از نبود شوراهای شهر در برخی شهرها انتقاد کرد و گفت: ما در آستانه انتخابات شوراهای شهر قرار داریم. و باید مشکلات مرتبط با شورای شهر حل شود.
وی با قرائت دعایی از امام کاظم(ع) خطاب به مسئولان گفت: امام(ع) فرمودند: اللهم لا تجعلنی من المعارین، ولا تخرجنی من التقصیر. یعنی خدایا مرا از کسانی قرار مده که دین خود را عاریت میدهند و مرا از حس مسئولیت و تقصیر خالی نکن، باید همیشه نگران کمکاری خود باشیم و در مسئولیتهایمان احساس وظیفه داشته باشیم.
حجتالاسلام پورذهبی تاکید کرد: تلاش ما نباید برای مدح و ستایش باشد، بلکه باید در قیامت پاسخگوی کوتاهیها نباشیم.
نظر شما