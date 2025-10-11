به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ با هدف تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.

کارنامه علمی آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا بتوانند با آگاهی از وضعیت علمی خود، انتخاب دقیقتری را انجام دهند. زمان انتخاب رشته-محل از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۰ مهر تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.

- داوطلبانی که دارای نقص مدرک هستند، از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۰ مهر تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۲ مهر می توانند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

- در بازه انتخاب رشته-محل، ویرایش فرم انتخاب رشته-محل تحصیل نیز امکانپذیر است.

- به دلیل محدودیت زمانی این دوره، مهلت های اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

کارنامه علمی فقط از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir قابل مشاهده و دریافت است. داوطلبان می توانند با وارد کردن کد رهگیری، کارنامه خود را مشاهده و دریافت کنند.

کارنامه حاوی اطلاعات ۱- مشخصات فردی، ۲- سهمیه، ۳- نمره کل خام داوطلب، ۴- نمره خام دروس امتحانی (به درصد)، ۵- نمره تراز رشته های امتحانی، ۶- رتبه در سهمیه و ۷- رتبه کل (در بین تمام داوطلبان همان رشته، بدون در نظر گرفتن سهمیه) است.

اطلاعات مندرج در کارنامه بر اساس اطلاعاتی است که توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده و به منزله تأیید قطعی شرایط، مدارک و اطلاعات اعلام شده از سوی داوطلب، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی نیست.

** در هر مرحله از آزمون )قبل یا بعد از پذیرش، هنگام ثبت نام در دانشگاه، طی دوره تحصیل و ...( در صورت کشف مغایرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهمیه، مدارک و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و/ یا ناقص یا ناخوانا بودن مدارک یا ارسال تصویر مدرک نادرست، طبق ضوابط توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام لازم به عمل خواهد آمد (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذیرش یا لغو قبولی در آزمون).

** در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل، علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصیل، متخلف بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های وزارت بهداشت معرفی خواهد شد.

کارنامه اولیه، فقط بر اساس اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام و نمرات اکتسابی داوطلب صادر شده است و به منزله پذیرفته شدن داوطلب نیست. داوطلب درصورت مجاز بودن، می تواند نسبت به انتخاب رشته-محل تحصیل اقدام کند.

تذکر مهم: عدم انتخاب رشته-محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته-محل و ادامه فرآیند آزمون است و بعدا اقدامی میسر نخواهد بود.

افراد مجاز به انتخاب رشته-محل تحصیل:

بر اساس مصوبه چهل و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، کسانی که نمره حد نصاب را کسب کرده اند (۵۰ درصد نمره کل خام قابل کسب) و دارای سایر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته-محل تحصیل آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ هستند، مجاز به انتخاب رشته-محل هستند.

این نمره برای داوطلبان سهمیه های آزاد و بومی معادل (۴۰۵ از کل ٨١٠ نمره قابل کسب)، برای داوطلبان سهمیه های ۵ درصد و ۲۵ درصد رزمندگان و ایثارگران (به جز شخص رزمنده) معادل ۷۰ درصد این نمره (برابر با ٢٨٣/۵) برای داوطلبان سهمیه ۲۵ درصد رزمندگان و ایثارگران (شخص رزمنده) معادل ٨٠ درصد این نمره (برابر با ۳۲۴) برای داوطلبان سهمیه مازاد نیروهای مسلح معادل ٨٠ درصد این نمره (برابر با ...) و برای داوطلبان سهمیه مازاد استعدادهای درخشان معادل ٩٠ درصد این نمره (برابر با ۳۶۴.۵) است.

روش محاسبه نمره کل تراز و رتبه داوطلب در دفترچه راهنمای انتخاب رشته-محل تحصیل آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ درج شده است.