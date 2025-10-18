امروز آخرین مهلت انتخاب رشته محل سی و نهمین آزمون دستیاری دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ با هدف تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.

کارنامه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از یکشنبه ۲۰ مهرماه از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir قابل مشاهده و دریافت است. داوطلبان می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری، کارنامه خود را مشاهده و دریافت کنند.

انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از یکشنبه ۲۰ مهر آغاز شد و داوطلبان تا امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

در بازه انتخاب رشته-محل، ویرایش فرم انتخاب رشته-محل تحصیل نیز امکانپذیر است. به دلیل محدودیت زمانی این دوره، مهلت‌های اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

تذکر مهم: عدم انتخاب رشته-محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته-محل و ادامه فرآیند آزمون است و بعداً اقدامی میسر نخواهد بود.

افراد مجاز به انتخاب رشته-محل تحصیل: بر اساس مصوبه چهل و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، کسانی که نمره حد نصاب را کسب کرده اند (۵۰ درصد نمره کل خام قابل کسب) و دارای سایر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته-محل تحصیل آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ هستند، مجاز به انتخاب رشته-محل هستند.

این نمره برای داوطلبان سهمیه‌های آزاد و بومی معادل (۴۰۵ از کل ٨١٠ نمره قابل کسب)، برای داوطلبان سهمیه‌های ۵ درصد و ۲۵ درصد رزمندگان و ایثارگران (به جز شخص رزمنده) معادل ۷۰ درصد این نمره (برابر با ٢٨٣/۵) برای داوطلبان سهمیه ۲۵ درصد رزمندگان و ایثارگران (شخص رزمنده) معادل ٨٠ درصد این نمره (برابر با ۳۲۴) برای داوطلبان سهمیه مازاد نیروهای مسلح معادل ٨٠ درصد این نمره (برابر با …) و برای داوطلبان سهمیه مازاد استعدادهای درخشان معادل ٩٠ درصد این نمره (برابر با ۳۶۴.۵) است.

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه‌ای در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ تعداد ۴۰۰ نفر اعلام شده است.