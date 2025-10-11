به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند روز شنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، زیرساختی و اقتصادی این شهرستان، اظهار داشت: در چارچوب برنامه توسعه استان لرستان، طرحها و پروژههای مهمی برای ارتقای زیرساختها و تقویت تولید در شهرستان دورود در نظر گرفته شده است.
وی افزود: شهرستان دورود با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی و دسترسی به شبکههای حملونقل، از ظرفیتهای بالایی برای جذب سرمایهگذار در بخشهای مختلف برخوردار است.
دورود و لرستان، بهشت سرمایهگذاری
فرماندار دورود با بیان اینکه «دورود و لرستان بهشت سرمایهگذاری هستند»، گفت: وجود منابع متنوع، نیروی انسانی توانمند و زیرساختهای رو به توسعه، شرایطی فراهم کرده که سرمایهگذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان وارد عرصه تولید در این منطقه شوند.
بیرانوند خاطرنشان کرد: با معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در سطح ملی و بینالمللی، تلاش داریم چهره جدیدی از ظرفیتهای لرستان را به فعالان اقتصادی کشور نشان دهیم.
اشتغال پایدار با تولید محقق میشود
وی با تأکید بر اینکه اشتغال پایدار تنها از مسیر تولید میگذرد، اظهار داشت: در شهرستان دورود برنامهریزیهای لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع کسبوکار و توسعه صنایع کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار دورود افزود: هدف مجموعه مدیریتی شهرستان، تحقق رشد اقتصادی همراه با ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان است و در این راستا از همه ابزارهای قانونی و اجرایی برای پشتیبانی از تولید استفاده خواهد شد.
حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران بخش خصوصی
بیرانوند با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی شهرستان گفت: مجموعه مدیریتی شهرستان دورود و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تمام توان آماده حمایت از سرمایهگذاران هستند.
وی تأکید کرد: تلاش میکنیم با همافزایی دستگاههای اجرایی و رفع موانع اداری، فضایی امن و مطمئن برای سرمایهگذاری در شهرستان ایجاد کنیم تا دورود به الگویی موفق در توسعه اقتصادی استان لرستان تبدیل شود.
