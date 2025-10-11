به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز شنبه در «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در شهرستان دورود برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان و شهرستان ازنا، اظهار داشت: دورود و ازنا از شهرستان‌های مستعد و دارای مردمانی فرهیخته هستند.

وی افزود: امروز به اتفاق اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های مختلف این دو شهرستان بازدید خواهیم کرد تا روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای از نزدیک بررسی شود.

توسعه شتابان لرستان در دستور کار

استاندار لرستان با بیان اینکه در جهت‌گیری‌های مدیریتی خود، توسعه شتابان استان را بر اساس چند کلیدواژه اساسی دنبال می‌کند، تصریح کرد: لرستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، هنوز در حوزه اشتغال جایگاه مطلوبی ندارد.

شاهرخی ادامه داد: این استان با دارا بودن منابع آبی فراوان، اراضی حاصل‌خیز، ۱۸ نوع ماده معدنی، زیرساخت‌های صنعتی مهم و بیش از دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی ثبت ملی شده، از پتانسیل‌هایی برخوردار است که می‌تواند آن را به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل کند.

لزوم نگاه متفاوت به ظرفیت‌های لرستان

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان گفت: غارها و مکان‌های پیش از تاریخ لرستان ثبت جهانی شده‌اند و این موضوع فرصت بی‌نظیری برای معرفی استان در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند.

شاهرخی افزود: ما باید با اتکا به این پیشینه فرهنگی و تاریخی، جریانی ارزشمند برای توسعه پایدار لرستان ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: لرستان دریایی بیکران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین باید متفاوت دید و متفاوت عمل کرد و به وضعیت موجود قانع نبود.

وحدت و هم‌دلی، محور توسعه استان

استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت هم‌گرایی میان مسئولان و مردم گفت: تمام کسانی که دل در گرو توسعه لرستان دارند باید همدل باشند. وحدت و هم‌دلی، حرکت اصولی و محوری ما برای پیشرفت استان است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان با کار کارشناسی دقیق تدوین شده تا مسیر رشد استان بر پایه علم، تعامل و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی و ملی پیش برود.

برنامه راهبردی توسعه لرستان با برش شهرستانی تدوین شده است

شاهرخی در ادامه سخنان خود در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در شهرستان دورود، با اشاره به برنامه‌ریزی جامع استان برای خروج از وضعیت روزمرگی، اظهار داشت: برنامه راهبردی توسعه لرستان دارای برش شهرستانی است و تمام دستگاه‌ها موظف‌اند بر اساس آن حرکت کنند.

وی افزود: با اجرای این برنامه تلاش کرده‌ایم استان را از روزمرگی و فعالیت‌های پراکنده خارج کنیم. هر مسئولی که توان حرکت در مسیر این برنامه را نداشته باشد، قطعاً کنار گذاشته خواهد شد.

جذب منابع دولتی، بسترساز حضور بخش خصوصی

استاندار لرستان با بیان اینکه آنچه توسعه را رقم می‌زند، فرصت‌سازی برای حضور بخش خصوصی است، گفت: رویکرد اصلی ما در استان، جذب حداکثری منابع دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و بسترسازی جهت فعالیت بخش خصوصی است.

وی تأکید کرد: در این زمینه به لطف خدا توفیقات قابل توجهی حاصل شده و شاهد افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های عمرانی، صنعتی و گردشگری در لرستان هستیم.

لرستان؛ از امن‌ترین استان‌های کشور

شاهرخی با اشاره به شاخص‌های اعلامی شورای امنیت کشور، تصریح کرد: بر اساس این شاخص‌ها، لرستان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است.

وی افزود: در این زمینه علاوه بر اقدامات امنیتی، فرهنگ‌سازی اجتماعی و اقتصادی نیز انجام شده تا فضای استان برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر آماده باشد.

جذب ۶۷ درصد اعتبارات دولتی؛ نیاز به جهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

وی با بیان اینکه لرستان در جذب اعتبارات دولتی از موفق‌ترین استان‌های کشور بوده است، گفت: استان توانسته تاکنون ۶۷ درصد اعتبارات دولتی را جذب کند، اما این به تنهایی تحول‌آفرین نیست.

شاهرخی افزود: برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، علاوه بر اعتبارات دولتی، باید حداقل ۵۰ همت سرمایه‌گذاری در لرستان انجام شود تا استان به جایگاه واقعی خود در عرصه تولید و اشتغال برسد.

جلب اعتماد سرمایه‌گذاران؛ اولویت اصلی مدیریت استان

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران یکی از رویکردهای مهم مدیریتی استان است، گفت: نباید در مسیر سرمایه‌گذار مانع‌تراشی شود. بنا نیست فعال اقتصادی یک سال در ادارات برای اخذ مجوز معطل بماند.

وی ادامه داد: استان زمانی ترقی می‌کند که کنار سرمایه‌گذاران بایستیم، نه مقابل آنان. هدف ما این است که سرمایه‌گذار احساس امنیت، اعتماد و همراهی از سوی مجموعه مدیریتی استان داشته باشد.

توسعه لرستان با نگاه نو و اراده جمعی

شاهرخی خاطرنشان کرد: لرستان با منابع طبیعی، تاریخی و انسانی غنی خود شایسته توسعه‌ای شتابان و متفاوت است. با وحدت، کار کارشناسی و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان لرستان را به یکی از قطب‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل کرد.

تحقق ۴۲ همت سرمایه‌گذاری در لرستان طی یک سال گذشته

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد استان در جذب سرمایه‌های جدید گفت: طی یک سال گذشته، ۴۲ همت سرمایه‌گذاری در لرستان انجام شده است و تمامی این طرح‌ها دارای مارک، نشانه و آدرس مشخص هستند.

وی افزود: تمام این سرمایه‌گذاری‌ها شفاف و مستند بوده و به‌زودی فهرست کامل آن‌ها در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا جامعه از روند واقعی توسعه در استان آگاه شود.

تعریف جدید از «فرش قرمز» برای سرمایه‌گذاران در لرستان

استاندار لرستان در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اظهار داشت: ما در لرستان تعریف جدیدی از فرش قرمز برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاران تنها در حد شعار نخواهد بود، بلکه در عمل با تسهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی اداری و همراهی واقعی مدیران اجرایی، مسیر فعالیت آن‌ها را هموار خواهیم کرد.