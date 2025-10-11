پروژه پرچالش احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مدرس همدان همچنان بلاتکلیف

خبرگزاری مهر، گروه استانها: احداث تقاطع غیرهمسطح در میدان مدرس همدان که از فروردینماه سال ۱۴۰۳ بهعنوان راهکاری برای کاهش بار ترافیکی این محدوده مطرح شد، همچنان یکی از پرچالشترین طرحهای عمرانی شهر و محل اختلاف جدی بین دستگاههای اجرایی است.
میدان مدرس یکی از نقاط پرتردد و دارای ترافیک سنگین و قفلشدگی مکرر در مسیرهای مرکزی شهر همدان است؛ بهگونهای که در ساعات اوج تردد، حرکت خودروها در محورهای منتهی به این میدان عملاً متوقف میشود.
شهرداری همدان در ابتدای سال ۱۴۰۳ با هدف ساماندهی این وضعیت، تصمیم به احداث تقاطع غیرهمسطح در این نقطه گرفت و بنرهایی در اطراف میدان برای اعلام آغاز عملیات اجرایی نصب کرد.
اما این اقدام با واکنش معاون عمرانی استاندار همدان، امیررضا یوسفیان همراه شد. وی در گفتوگو با خبرنگار مهر در همان زمان تأکید کرد: «اجازه کلنگزنی غیرکارشناسی در میدان مدرس را نمیدهیم».
اظهارات یوسفیان به اختلاف و تنش میان شهرداری، استانداری و شورای شهر همدان منجر شد؛ چالشی که در نهایت سبب جمعآوری بنرها و توقف اجرای پروژه در سکوت خبری شد.
اکنون پس از گذشت ماهها، تکلیف میدان مدرس همچنان نامشخص است. هرچند شهرداری در مقاطع مختلف اقدام به عریض کردن خیابانهای اطراف بهعنوان راهحل موقت کرده است، اما کارشناسان حوزه ترافیک این اقدام را صرفاً مسکنی موقتی دانسته و تأکید دارند که بدون اجرای طرحی اصولی و کارشناسی، این نقطه بهشکل پایدار از بحران ترافیکی خارج نخواهد شد.
در حالیکه شهر همدان هر روز با رشد خودروها و افزایش حجم تردد مواجه است، بهنظر میرسد تعیین تکلیف پروژه میدان مدرس ـ چه با اجرای تقاطع غیرهمسطح، چه با طرح جایگزین ترافیکی ـ به تصمیم فوری و کارشناسی مشترک بین نهادهای شهری و استانی نیازمند است تا این گره ترافیکی مزمن سرانجام باز شود.
هر روز تأخیر در اجرای تقاطع مدرس خسارت سنگینی برای مردم همدان است
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان با اشاره به بلاتکلیفی چندماهه تصمیمگیری درباره ایجاد تقاطع غیرهمسطح شهید مدرس اظهار کرد: با وجود تأیید این پروژه در طرح جامع ترافیک بهعنوان یکی از اولویتهای شهر، هنوز تصمیم نهایی از سوی مدیریت استان ابلاغ نشده است.
مهدی حیدری افزود: طبق طرح جامع ترافیک، نقاط نیازمند اجرای تقاطع غیرهمسطح در شهر همدان مشخص و اولویتبندی شده و میدان شهید مدرس در صدر این اولویتها قرار دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: انتظار میرود بر اساس همین اولویتها، برای رفع گره ترافیکی میدان مدرس هرچه سریعتر اقدام شود، چراکه مردم دیگر تحمل پسزدگی ترافیکی در مسیرهای منتهی به این میدان را ندارند و این وضعیت در شأن همدان نیست.
وی با اشاره به مطالعات مشاور مبنی بر اشباع ترافیکی میدان مدرس گفت: اخیراً شنیدههایی درباره واگذاری اجرای پروژه به دوره بعد مدیریت شهری یا طرح مسئله هزینه بالا برای لغو اجرای آن مطرح شده که با واقعیت همخوانی ندارد، زیرا شهرداری آمادگی خود را برای تأمین مالی طرح اعلام کرده است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان تصریح کرد: اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید مدرس از سوی شورای عالی ترافیک کشور تجویز و در طرح جامع ترافیک همدان تأیید شده است؛ بنابراین هرگونه اظهار نظر مبنی بر عدم اولویت اجرای آن مغایر با اسناد بالادستی و ضوابط قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نهاد یا شورایی حق جرح و تعدیل مصوبات شورای عالی ترافیک کشور را ندارد و هر روز تأخیر در آغاز اجرای این پروژه به معنای افزایش خسارتهای اقتصادی، مصرف سوخت، آلودگی هوا و فشار روانی بر شهروندان است.
حیدری همچنین با اشاره به اینکه مطالعات مربوط به این پروژه هماکنون روی میز شورای همتا قرار دارد، گفت: مشخص نیست چگونه این پرونده به شورای راهبردی ارجاع شده است و انتظار میرود مدیریت استان با سرعت درباره انتخاب گزینه نهایی ـ زیرگذر یا روگذر ـ تصمیمگیری و آن را ابلاغ کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت ناوگان حملونقل عمومی نیز بیان کرد: درآمدهای فعلی تاکسیرانی پاسخگوی خرید خودروهای جدید بدون تسهیلات نیست و نوسازی ناوگان نیازمند حمایت بانکی یا سرمایهگذاری بخش خصوصی است. شورای شهر پیشنهاد کرده سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شود.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا با اشاره به فرا رسیدن هفته حملونقل (۲۶ آذرماه) تأکید کرد: برنامههای این مناسبت باید در جهت بیان اقدامات انجامشده، از تصویب طرح جامع ترافیک تا هوشمندسازی تقاطعها و نوسازی ناوگان، تنظیم شود تا چشمانداز روشنی از گامهای برداشتهشده در مسیر بهبود ترافیک همدان ارائه گردد.
گفتنی است؛ پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان شهید مدرس نمادی از گرههای مدیریتی در توسعه عمرانی شهر همدان شده است؛ طرحی که با وجود تأیید در اسناد بالادستی و درخواست مکرر شهروندان برای رفع گره ترافیکی، هنوز میان دستگاههای تصمیمگیر در رفتوآمد است.
امروز، میدان مدرس صرفاً یک نقطه پر ازدحام نیست، بلکه معیاری برای سنجش سرعت تصمیمگیری مدیران شهری و استانی به شمار میرود. هر روز تأخیر در اجرای این پروژه، معادل افزایش مصرف سوخت، اتلاف زمان مردم و تشدید فشار روانی ناشی از ترافیک سنگین است.
همدان، شهری با پیشینه برنامهریزی شهری و مطالعات ترافیکی جامع، سزاوار تصمیمی قاطع و کارشناسی است. اکنون زمان آن رسیده است که مدیریت استان و شورای ترافیک با صدور تصمیم نهایی، از مرحله گفتوگو عبور کرده و وارد مرحله عمل شوند تا پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید مدرس از روی کاغذ به سطح میدان برسد و آرامش دوباره به یکی از پرتنشترین نقاط شهر بازگردد.
