به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به بازدید امروز مقامات ارشد کشور و اعضای کمیسیون عمران مجلس از پروژههای استان اظهار داشت: نقطه مهم این است که نگاه و توجه مقامات ارشد کشور به استان لرستان معطوف شود؛ پروژههایی مانند کمربند غربی خرمآباد، راهآهن خرمآباد و آزادراه حاصل نگاه آقای مهندس بازوند معاون وزیر راه به استان است.
وی افزود: دعوت از کمیسیون عمران و بازدید میدانی آنان، در شرایطی که بودجه سال آینده در حال بسته شدن است، نقطه عطفی برای استان محسوب میشود. این بازدیدها، شناسایی نقاط ضعف و نیازمندیها و تأثیر مستقیم بر میزان بودجه تخصیصیافته به لرستان دارد.
تلاش برای بودجه حداکثری و نقش سرمایهگذاری خصوصی
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا حداکثر بودجه ممکن از دولت برای استان جذب شود، اما به منابع دولتی اکتفا نخواهیم کرد. چیزی که میتواند استان را متحول کند، حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
شاهرخی ادامه داد: با اقداماتی که انجام شده، زمینه برای ورود و فعالیت سرمایهگذاران فراهم شده است و این امر میتواند موتور رشد و توسعه لرستان باشد.
