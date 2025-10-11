به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار صبح شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه این طرح از ۱۵ شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه ادامه داشت اظهار کرد: در این طرح بر فروش اقلام پرمصرف دانش‌آموزان مانند خودکار، نوشت‌افزار، دفتر، کیف و کفش و… نظارت ‌شد.

وی افزود: اکیپ‌های بازرسی در دشتستان در قالب گشت‌های مشترک همراه با دیگر نهادها برای نظارت بر کالاها و اقلام پرمصرف دانش‌آموزان مانند خودکار، دفتر و … شامل بازرسی کردند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان عنوان کرد: در این طرح از ۴۴۱ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که ۱۶ پرونده متخلف به ارزش ۵ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تأکید کرد: در این ایام ۵۲ گشت مشترک انجام شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به اینکه ستاد خبری و واحد رسیدگی به گزارشات مردمی آماده پاسخگویی و ثبت شکایات شهروندان است، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را از طریق سامانه الکترونیکی و یا از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت موردبررسی و رسیدگی لازم قرار گیرد.