۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

نوشت‌افزارفروش های متخلف دشتستان ۵ میلیارد ریال جریمه شدند

بوشهر- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان گفت: در اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این شهرستان نوشت‌افزارفروش های متخلف پنج میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار صبح شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه این طرح از ۱۵ شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه ادامه داشت اظهار کرد: در این طرح بر فروش اقلام پرمصرف دانش‌آموزان مانند خودکار، نوشت‌افزار، دفتر، کیف و کفش و… نظارت ‌شد.

وی افزود: اکیپ‌های بازرسی در دشتستان در قالب گشت‌های مشترک همراه با دیگر نهادها برای نظارت بر کالاها و اقلام پرمصرف دانش‌آموزان مانند خودکار، دفتر و … شامل بازرسی کردند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان عنوان کرد: در این طرح از ۴۴۱ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که ۱۶ پرونده متخلف به ارزش ۵ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تأکید کرد: در این ایام ۵۲ گشت مشترک انجام شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به اینکه ستاد خبری و واحد رسیدگی به گزارشات مردمی آماده پاسخگویی و ثبت شکایات شهروندان است، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را از طریق سامانه الکترونیکی و یا از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت موردبررسی و رسیدگی لازم قرار گیرد.

