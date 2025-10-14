یعقوب زراعت کیش رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در گفتگو با خبرنگار مهر به دستاوردهای پژوهشی و فناوری این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با تمرکز بر توسعه فعالیتهای دانشبنیان، گامهای مؤثری در پیوند صنعت و دانشگاه برداشته است. چندین شرکت دانشبنیان در سرای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه مستقر شدهاند.
وی در خصوص تفاهم نامههای همکاری دانشگاه با شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد: شرکتهای متعددی هم در سرای نوآوری و هم در مرکز رشد دانشگاه در یک سال اخیر مستقر شدهاند. از جمله یک شرکت دارویی که در سرای نوآوری مستقر است و محصولاتش در بیمارستانها توزیع میشود. این شرکت، داروهای مختلفی بهویژه در حوزه مکملهای دارویی تولید میکند.
زراعت کیش تصریح کرد: در حوزه محصولات صنعتی نیز ما دو طرح صنعتی مهم در دست پیگیری داریم و امیدواریم بتوانیم مجوزهای لازم را از وزارت مربوطه اخذ کنیم، زیرا این فرآیند دارای بروکراسی اداری است. پس از دریافت مجوزها، بلافاصله خط تولید راهاندازی خواهد شد و امکان تولید محصولات دانشبنیان فراهم میشود.
رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب افزود: همچنین، شعبهای از پارک علم و فناوری در غرب تهران افتتاح شده است. این شعبه که منبعث از پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است، فرصتی ایجاد میکند تا هم شرکتهای باکیفیت در آن مستقر شوند و هم تولیدات دانشبنیان دانشگاه آزاد اسلامی در سطح گستردهتری توسعه یابد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه همچنین در حوزه ارتباط با صنعت، طرحهای مختلفی را اجرایی کرده است. از جمله «طرح پویش» که طی آن دانشجویان به صنعت معرفی و مشغول به کار شدهاند و رویداد «صدرا» که منجر به همکاری و عقد قراردادهای متعدد با شرکتها و سازمانهای مختلف شده است.
زراعت کیش در انتها اعلام کرد: در حوزه پژوهش، دانشگاه تلاش میکند پایاننامههای دانشجویان را به سمت موضوعات کاربردی و حل مسائل کشور هدایت کند. بهعنوان مثال، گروههای تخصصی حقوق و اقتصاد دانشگاه، پروژههای بینرشتهای مرتبط با مسائل قانونی و اقتصادی کشور را پیگیری میکنند و پیشنهادات کاربردی ارائه میدهند.
