سازمان بسیج جامعه زنان همدان میزبان جشنواره ملی تربیتی «نهال» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «نهال» با محوریت ارتقا و پرورش سطح مهارت، خلاقیت و تعامل کودکان توسط سازمان بسیج جامعه زنان استان همدان برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف توسعه نشاط، خلاقیت و تربیت اسلامی در میان کودکان زیر هفت سال، مربیان و مادران طراحی شده و موضوعات آن شامل مناسبت‌های ملی همچون دهه فجر و دستاوردهای انقلاب اسلامی، مناسبت‌های مذهبی و قرآنی، ایثار و شهادت و سبک زندگی اسلامی است.

در بخش کودک، موضوعات قرائتی، نقاشی، دکلمه‌خوانی و قصه‌گویی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بخش مادر، مربی و کودک نیز شامل فعالیت‌های گروهی از جمله نمایش، سرود و کاردستی است. همچنین در بخش مربی، آثار در قالب قصه‌سازی، بازی‌سازی، موشن و کلیپ پذیرفته می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار تا پایان آذرماه سال جاری تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در محورهای اعلام‌شده به دبیرخانه سازمان بسیج جامعه زنان همدان ارسال کنند.