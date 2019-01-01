پدافند غیرعامل گفتمان غالب جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیوضی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین سمینار منطقه ای توانمندسازی و تاب آوری در بحران در سینما هلال اهواز اظهار کرد: پدافند غیرعامل طی ۱۰۰ سال گذشته در کشورهای غربی جریان داشته است.

وی افزود: زمانی می توانیم در مدیریت بحران و حوادث موفق شویم که تاب آوری و پدافند. غیرعامل در جامعه محقق شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان تصریح کرد: بحران باید طوری در کشور مدیریت شود که مردم مداخله و مشارکت کنند و پیاده نظام و سرباز بحران باشند.

فیوضی در پایان عنوان کرد: پدافند غیرعامل به دنبال امنیتی کردن بحران نیست بلکه می خواهد ایمن سازی کند.