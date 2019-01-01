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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان:

پدافند غیرعامل گفتمان غالب جامعه شود

پدافند غیرعامل گفتمان غالب جامعه شود

اهواز - مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان گفت: پدافند غیرعامل باید به گفتمان مسلط و غالب جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیوضی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین سمینار منطقه ای توانمندسازی و تاب آوری در بحران در سینما هلال اهواز اظهار کرد: پدافند غیرعامل طی ۱۰۰ سال گذشته در کشورهای غربی جریان داشته است.

وی افزود: زمانی می توانیم در مدیریت بحران و حوادث موفق شویم که تاب آوری و پدافند. غیرعامل در جامعه محقق شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان تصریح کرد: بحران باید طوری در کشور مدیریت شود که مردم مداخله و مشارکت کنند و پیاده نظام و سرباز بحران باشند.

فیوضی در پایان عنوان کرد: پدافند غیرعامل به دنبال امنیتی کردن بحران نیست بلکه می خواهد ایمن سازی کند.

کد مطلب 4501489

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