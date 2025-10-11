پورذهبی: نسل آینده را با «فکر، مطالعه و آداب معاشرت» باید پرورش داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، ضمن قدردانی از فعالیتهای این مجموعه به مناسبت هفته کودک، بر ضرورت پرورش فکری و اخلاقی نسل جوان تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط سخت کودکان در مناطق جنگزده، به ویژه غزه، اظهار داشت: کلیپی به مناسبت روز جهانی کودک تهیه شده بود که روز جمعه منتشر شد. امیدواریم صلح و امنیت نصیب همه کودکان جهان شود و آیندهای روشن در انتظارشان باشد.
حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به چالشهای فرهنگی و تربیتی پیش روی کودکان امروز گفت: بزرگترین مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم، نبود انگیزه برای مطالعه و رشد فکری در میان کودکان و نوجوانان است و نسل امروز بیش از حد درگیر فضای مجازی شده، اما عمق یادگیری و مطالعه کاهش یافته است.
وی با ذکر خاطراتی از دوران کودکی خود و حضور در کانون پرورش فکری دهه ۵۰، افزود: ما با اشتیاق مسیر ۲۰ دقیقهای را پیاده طی میکردیم تا به کانون برسیم و کتابها، فضا و داستانها برایمان الهامبخش بود، اما امروز مطالعه جای خود را به تلفن همراه و سرگرمیهای بیثمر داده است.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین تاکید کرد: باید از همان سنین پایین، کودکان را به تفکر، مطالعه و اندیشهورزی عادت داد و مطالعه کتابهای عمیق کودکانه مثل آثار هانس کریستین اندرسن یا داستانهای کلاسیک، قدرت تحلیل و تخیل کودکان را تقویت میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آداب معاشرت و پرورش اخلاقی نسل آینده گفت: مشکل دیگر، ضعف در تربیت رفتاری و آداب اجتماعی است، بعضی کودکان بهگونهای برخورد میکنند که گویی ادب و احترام را نیاموختهاند و این نشان میدهد که باید کار تربیتی را از خانوادهها آغاز کنیم و در مراکزی مانند کانون پرورش فکری ادامه دهیم.
پورذهبی خاطرنشان کرد: ادب، احترام، آداب گفتوگو و معاشرت باید از سنین پایین آموزش داده شود و این وظیفهای است که نهادهایی چون کانون میتوانند در تحقق آن پیشقدم باشند.
وی در پایان با تبریک هفته کودک، ابراز امیدواری کرد همه کودکان ایران، بهویژه کودکان کردستان، در صحت، امنیت و موفقیت پرورش یابند و از ظرفیت تابستان و برنامههای فرهنگی و تربیتی به خوبی بهرهمند شوند.
نظر شما