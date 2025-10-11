  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

تصادف در محور بانه – یووالحسن ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور بانه – یووالحسن ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

بانه- حادثه رانندگی در محور بانه – یووالحسن، ۱۰ نفر مصدوم برجای گذاشت و نیروهای اورژانس مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع تصادف یک دستگاه خودروی ون استیشن در محور بانه – یووالحسن، ۱۰ نفر مجروح شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: این حادثه ساعت ۵:۴۸ بامداد رخ داد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

بابک هدایی با اشاره به وضعیت مصدومان افزود: ۱۰ نفر در این سانحه آسیب دیدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شدند.

هدائی در پایان از تلاش نیروهای عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر برای امدادرسانی به موقع به مصدومان این حادثه قدردانی کرد.

کد خبر 6618460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها