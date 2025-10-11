تصادف در محور بانه – یووالحسن ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع تصادف یک دستگاه خودروی ون استیشن در محور بانه – یووالحسن، ۱۰ نفر مجروح شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: این حادثه ساعت ۵:۴۸ بامداد رخ داد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

بابک هدایی با اشاره به وضعیت مصدومان افزود: ۱۰ نفر در این سانحه آسیب دیدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شدند.

هدائی در پایان از تلاش نیروهای عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر برای امدادرسانی به موقع به مصدومان این حادثه قدردانی کرد.