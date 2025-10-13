امینی: قاچاقچی سیگار در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده نگهداری سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سیگار قاچاق متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از واحد صنفی سیگارهای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.