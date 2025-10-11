به گزارش خبرنگار مهر،سلامت صفری صبح شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ضمن تبریک هفته فراجا و هفته دفاع مقدس به خادمان بی‌منت نظم و امنیت کشور، به تبیین اهمیت دفاع مقدس در چارچوب جهاد تبیین پرداخت و اظهار کرد: در طول یکصد و یازده سال گذشته، چهار جنگ به کشور ما تحمیل شده است. در دو جنگ اول و دوم که پیش از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، به‌دلیل عدم مقاومت و آمادگی کشور، ایران اشغال شد، قحطی سراسر کشور را فرا گرفت و متأسفانه بین ۷ تا ۱۱ میلیون نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در مقابل، در دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه پس از انقلاب، به‌دلیل حضور فعال مردم، فرماندهان و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقاومت شکل گرفت و علی‌رغم خسارات فراوان، ایران اسلامی پیروز میدان شد. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، دشمن مجازات سختی دید و به اهداف خود نرسید.

پیشکسوت و فرمانده دفاع مقدس با بیان اینکه دشمن در دستیابی به اهدافش ناکام ماند؛گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه نیز نتوانست ضربه سنگین یا فلج‌کننده‌ای به کشور وارد کند، و همچنین نتوانست ناآرامی گسترده ایجاد کرده و تجزیه‌ای رخ دهد و حتی نتوانست موفق به ورود به کشور شود که در نهایت، پس از ۱۰ روز، تقاضای آتش‌بس کرد.

صفری با تأکید بر اینکه کشور هنوز در وضعیت آتش‌بس است و صلحی رسمی در کار نیست، اظهار کرد:هم‌اکنون نیز امکان آغاز مجدد درگیری‌ها در هر لحظه وجود دارد و باید هوشیار باشیم. وضعیت فعلی منطقه، به‌ویژه شرایط غزه، نمونه‌ای از نبود توازن قدرت و توحش آشکار قدرت‌های جهانی است.

عضو شورای شهر ادامه داد: در چنین شرایط آشفته‌ای، هر کشوری برای دستیابی به امنیت پایدار باید سیاست برابری استراتژیک را دنبال کند. تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی، ضرورت امروز کشور ماست.

سلامت تأکید کرد: مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری، همه مسئولان وظیفه دارند در حوزه‌های کاری خود برنامه‌ریزی داشته باشند تا مؤلفه‌های قدرت در کشور تقویت شود. ما در حوزه مدیریت شهری نیز باید با عملکرد درست، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، ورزشی و نشاط‌آور، رضایت مردم را جلب کنیم و روحیه جوانان را تقویت نماییم.

دولت وظایف کلیدی در امنیت مردمی دارد

سلامت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخش‌هایی از اقدامات نیز نیازمند سیاست‌گذاری کلان از سوی دولت است؛ از جمله آموزش‌های همگانی برای آمادگی دفاعی، تقویت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ارتقاء نقش بسیج مردمی، انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های جدید، ایجاد پناهگاه‌های عمومی، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و سایر ابعاد پدافند غیرعامل.

فرمانده و پیشکسوت دفاع مقدس افزود:دولت می‌تواند این سیاست‌ها را در قالب قوانین بودجه و درآمدهای سالیانه به شوراها و شهرداری‌ها ابلاغ کند تا اجرای مؤثر آن در سطح شهرها و مناطق مختلف کشور عملیاتی شود.