صفری: وجود تیرهای برق خطرآفرین در معابر اردبیل رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت صفری صبح شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به اقدامات انجامگرفته در هفته دفاع مقدس، از شهردار اردبیل، مناطق مختلف شهری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بهخاطر برگزاری برنامههای گرامیداشت این هفته و نیز عملیات گسترده آسفالتریزی در محلات مختلف، تشکر و قدردانی کرد.
وی در خصوص علت کمحرفی برخی اعضای شورا در صحن علنی، افزود: طبق ماده ۲۱ آئیننامه داخلی شورا، در جلسات رسمی فقط باید موافق یا مخالف طرح یا موضوع صحبت کند. سایر اظهارات خارج از این چارچوب مشمول تذکر رئیس شورا میشود و در صورت تکرار، نوبت سخن حذف خواهد شد. بنابراین اغلب مباحث اصلی در کمیسیونها مطرح میشود.
عضو شورای شهر اردبیل تأکید کرد: اگر کسی گفت «من این کار را انجام دادم»، باور نکنید. باید بهجای «منم، از «ما» استفاده کنیم. شورا محل همفکری و کار جمعی است. پیشنهاد میکنم اعضا بند ۲ ماده ۱۴ آئیننامه داخلی را مطالعه کنند.
صفری در ادامه با اشاره به خطر وجود تیرهای برق در وسط کوچهها و معابر گفت: بیش از ۳۹۶ تیر برق در معابر کوچک و بزرگ شهر اردبیل قرار دارد که از این تعداد، ۱۹۹ مورد فقط در محدوده شهرداری منطقه یک هستند. این تیرها برای مردم خطرآفریناند و از شهردار انتظار داریم با همکاری اداره برق نسبت به جابجایی آنها اقدام فوری و مؤثر انجام شود.
وی با اشاره به مشکل فاضلاب در برخی از محلات اردبیل، افزود: در تاریخ ۲۴ شهریور در مسجد محله موسی کاظم، تعدادی از اعضای شورا قول دادند برای حل این موضوع اقدام جدی انجام شود. حالا از شهردار میخواهیم دستورالعملها را با زبان شفاف و غیرقابل تفسیر مجدداً به مناطق ارسال کند تا مردم در مراجعه اول به شهرداری، سردرگم نشوند.
عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: مطابق بند ۱۰ ماده ۸۰ وظایف شورا، از رئیس کمیسیون مربوطه میخواهم در صورتی که فاز اول ششماهه کنترل پروژهها به پایان رسیده، یک نسخه از نتایج آن را در اختیار اعضا قرار دهد.
ضرورت تکمیل حلقههای شهرداری الکترونیک
وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی گفت: برای سلامت شورا و شهرداری، قطع دستهای ناپاک و افزایش رضایت مردم، باید نظارتها دقیقتر شود و حلقههای شهرداری الکترونیک کامل شود. از شهردار میخواهم زمانبندی ارائه خدمات هوشمند را مشخص کرده و اعتبارات آن را کامل و بهموقع تخصیص دهد.
خروجیهای مرکز پژوهش شورا باید شفاف شود
عضو شورای شهر اردبیل با اشاره به فعالیت مرکز پژوهشهای شورای شهر گفت: چند سال از راهاندازی مرکز پژوهش شورا میگذرد. از رئیس شورا تقاضا دارم یک نسخه از خروجیهای این مرکز را در اختیار اعضا بگذارد تا درباره تداوم یا اصلاح ساختار آن تصمیمگیری شود.
صفری با اشاره به پرداخت منظم به پیمانکاران گفت: بهطور ماهانه مبالغی به پیمانکاران پرداخت میشود که اقدام مثبتی است، اما از شهردار میخواهم سقف پرداختیها در مناطق مختلف بررسی شود تا شاهد فرار پیمانکاران از منطقهای به منطقه دیگر نباشیم.
وی با اشاره به سال پایانی فعالیت شورای ششم گفت: نظر به اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز توسط شورای ششم تصویب خواهد شد، همانطور که امام جمعه اردبیل نیز تذکر دادهاند، پروژههای زخمی و نیمهتمام باید اولویتبندی شده و در بودجه ۱۴۰۵ نیز ردیف مشخص داشته باشند تا بعد از پایان این دوره، شهر با پروژههای نیمهکاره روبهرو نباشد.
بازنگری در شرایط کاری آتشنشانان
وی در ادامه افزود: در این دوره شورا، آتشنشانی از نظر خرید تجهیزات انفرادی تقویت شده است. حالا انتظار داریم شهردار در مورد شرایط کاری، رفاه، تغذیه و شیفتهای کاری آتشنشانان نیز بازنگری لازم را انجام دهد.
در پایان، صفری به طرح تفصیلی جدید شهری اشاره کرد و گفت: در طرح تفصیلی جدید، عرض برخی خیابانها از جمله ورودی خیابان کریمآباد و....کاهش یافته است. این موضوع نیاز به بررسی دقیقتری دارد تا در آینده به مشکلات ترافیکی منجر نشود.
