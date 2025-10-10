باوقار: توافق مصر بقای قدرت سیاسی و نظامی حماس را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین رضا باوقار در خطبه های نماز جمعه این هفته مشگین شهر با اشاره به توافق اخیر مصر اظهار کرد: این توافق تاب آوری و بقای قدرت سیاسی و نظامی حماس را به نمایش گذاشت.

وی افزود: این توافق بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که مقاومت شکست ناپذیر است.

امام جمعه مشگین شهر بیان کرد: این توافق موجب تثبیت جایگاه و مشروعیت سیاسی حماس به عنوان طرف تاثیر گذار مذاکرات شد.

وی ادامه داد: دشمن صهیونیستی در طول دوسال اخیر با بکار گیری تمامی امکانات نظامی واطلاعاتی که به فکر تسخیر کامل نوار غزه وکوچاندن ساکنان آن بود بار دیگر از شکست مقاومت مردم غزه عاجز ماند.

حجت الاسلام والمسلمین با وقار با اشاره به تاریخچه ننگین بدعهدی های رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: توقف جنگ و اعلام آتش بس توسط رژیم صهیونیستی قابل اعتماد نیست و محور مقاومت باید در مقابل توطئه های این رژیم خبیث و بد عهدهوشیار باشند.

خطیب جمعه با گرامیداشت هفته اولیا و مربیان گفت: تربیت بر پایه سه رکن اساسی خانواده ، مدرسه و جامعه استوار است و بدون این سه مورد ،تربیت فرزندانی در طراز جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد.

وی با تشریح وظایف مربیان مدارس به تبیین وظایف والدین پرداخته، انتخاب نام نیک، آموزش احکام دینی ،رفتارعادلانه با فرزندان و تقسیم عادلانه مال واموال در بین وراث را از وظایف والدین بر شمرد.