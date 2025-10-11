  1. هنر
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

«افسانه پرِ طلایی» در تالار هنر به صحنه می‌رود

نمایش «افسانه پرِ طلایی» به کارگردانی علی شاه‌صفی در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش «افسانه پرِ طلایی» به نویسندگی گرک پالمر و کارگردانی علی شاه‌صفی آخرین روزهای تمرین خود را طی می‌کند تا به زودی در تالار هنر روی صحنه برود.

ترجمه این نمایشنامه را سیدحسین فدایی‌حسین بر عهده داشته و علی شاه‌صفی آن را برای اجرا بازنویسی کرده است.

در خلاصه‌داستان این نمایش آمده: سرزمین موکتم توسط جادوگران به طلسمی سخت دچار شده و آنا به کمک پرنده‌ای با پرهای طلایی، برگزیده شده که برای نجات سرزمینش مسیر سختی طی کند و طلسم را بشکند.

دیگر اعضای گروه عبارتند از: مهناز رضایی تهیه‌کننده، پانته‌آ صفامنش برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، دادبه حقیقی طراح صحنه و لباس، آناهیتا رضایی منشی صحنه، امیرحسین کاشانی مدیر صحنه، شیلان صلاح شاعر، حامد نصرآبادیان طراح حرکت، علی سمائی طراح نور، ساغر معینی‌فر انتخاب و ساخت موسیقی، نسیم لقمانی، هلیا لولو دستیاران صحنه، عفت نظری دوخت لباس، ابوالفضل صادقیان عکاس و احمدرضا حجارزاده امور رسانه و اطلاع‌رسانی.

اطلاعات تکمیلی این نمایش به زودی منتشر می‌شود.

آروین موذن زاده

