به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش «افسانه پرِ طلایی» به نویسندگی گرک پالمر و کارگردانی علی شاه‌صفی آخرین روزهای تمرین خود را طی می‌کند تا به زودی در تالار هنر روی صحنه برود.

ترجمه این نمایشنامه را سیدحسین فدایی‌حسین بر عهده داشته و علی شاه‌صفی آن را برای اجرا بازنویسی کرده است.

در خلاصه‌داستان این نمایش آمده: سرزمین موکتم توسط جادوگران به طلسمی سخت دچار شده و آنا به کمک پرنده‌ای با پرهای طلایی، برگزیده شده که برای نجات سرزمینش مسیر سختی طی کند و طلسم را بشکند.

دیگر اعضای گروه عبارتند از: مهناز رضایی تهیه‌کننده، پانته‌آ صفامنش برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، دادبه حقیقی طراح صحنه و لباس، آناهیتا رضایی منشی صحنه، امیرحسین کاشانی مدیر صحنه، شیلان صلاح شاعر، حامد نصرآبادیان طراح حرکت، علی سمائی طراح نور، ساغر معینی‌فر انتخاب و ساخت موسیقی، نسیم لقمانی، هلیا لولو دستیاران صحنه، عفت نظری دوخت لباس، ابوالفضل صادقیان عکاس و احمدرضا حجارزاده امور رسانه و اطلاع‌رسانی.

اطلاعات تکمیلی این نمایش به زودی منتشر می‌شود.