امیر مشهدی عباس هنرمند با سابقه تئاتر کودک و نوجوان که به تازگی مدیریت تالار هنر را عهده‌دار شده است، درباره برنامه‌های خود برای این تالار ویژه تئاتر کودک و نوجوان، به خبرنگار مهر گفت: من از سال ۱۳۷۸ در تالار هنر اجرا داشته‌ام و از این رو تالار هنر به عنوان خانه من محسوب می‌شود. برنامه های زیادی برای تالار هنر دارم و امیدوارم بتوانم به صورت پلکانی برخی از آنها را عملی کنیم.

وی یادآور شد: تالار هنر قلب تپنده تئاتر کودک و نوجوان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و به لحاظ شکل‌گرایی اجرایی، ساختار تقاضا برای اجرا و تولیدات آن نیازمند تغییر است. تالار هنر بر کیفیت آثار تئاتر کودک در کشور و آثار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تأثیرگذار است و باید فضای رشد در تالار هنر ایجاد شود. این فضا در سال های گذشته کمتر وجود داشته یا اصلا وجود نداشته است، البته تلاش تمام عزیزان پیش از خود در تالار هنر را را ارج می‌نهم. فعال شدن نوبت اجراهای صبح، به‌روز شدن تالار از نظر امکانات و تجهیزات و شکل استفاده مخاطب از دیگر برنامه‌های مدنظر من است.

مشهدی‌عباس تأکید کرد: ترجیح می‌دهم هر برنامه‌ای را که اجرا کردم درباره‌اش صحبت کنم زیرا تجربه ثابت کرده که در عرصه مدیریت نمی‌توان همه برنامه‌های مدنظر را اجرایی کرد.

وی که پیش‌تر از مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده درباره برنامه‌های مدنظر خود برای تعامل تالار هنر با وزارت آموزش و پرورش و کانون، اظهار کرد: تلاش می کنم فضای مشارکتی و هم‌افزایی بین چند نهاد مختلف در تالار هنر اتفاق بیافتد و فضای فعالیت بیشتری در تالار هنر شکل بگیرد. تحولاتی در تالار هنر اتفاق افتاده که بخشی از آن جذب حمایت‌ها مخصوص تولیدات حرفه‌ای است و به محض اینکه تفاهم‌نامه منعقد شود اعلام می‌شود. هر نهادی که بخواهد از تئاتر کودک حمایت کند دستش را می‌فشاریم.

مدیر تالار هنر در پایان سخنان خود تصریح کرد: برخی از این نهادها فکر می‌کنند به تنهایی بهتر عمل می‌کنند اما قول می‌دهم در شش ماهه دوم سال شاهد یک هم‌افزایی خوب در تئاتر کودک و تالار هنر باشیم. آموزش و پرورش جزو فضاهایی است که بسیار برای ما جدی است. ما در زمینه آموزش مربیان و نخبگان تئاتر و مشارکت و مساعدت برای اجرای گروه‌ها در وزارت آموزش و پروش اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.