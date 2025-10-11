افشاری: توسعه کشور در گرو ارتباط منسجم دانشگاه، صنعت و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاری عصر شنبه در نشست هماندیشی دانشگاهیان با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت و ضرورت ارتباط بین دانشگاهها، صنعت و بخشهای اجرایی تاکید کرد و گفت: با توجه به سرعت بالای تغییرات در جهان، هیچ جامعهای نمیتواند بدون تکیه بر علم و دانش روز، مسیر توسعه را با موفقیت طی کند.
وی ادامه داد: ارتباط دانشگاه و صنعت و بخشهای اجرایی دولت نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای رشد و توسعه است. دانشگاهها در طول سیر تکاملی خود، نقشهای مختلفی ایفا کردهاند، اما در زمان حاضر، در کشور ما، با چالشها و انتظارات جدیدی مواجه شدهایم که نیازمند پاسخگویی دانشگاهها به این انتظارات، به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و حل مسائل جامعه است.
رئیس دانشگاه شیراز افزود: دانشگاهها نیازمند همکاری منسجم و سیستمی با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی هستند تا بتوانند علم و فناوری تولید شده را به ثروت و ارزش اقتصادی تبدیل کنند.
افشاری گفت: در کشورهای توسعهیافته، این ارتباط نزدیک و مؤثر است؛ به عنوان نمونه، دانشگاهها فناوری و علم تولید میکنند، بخش صنعت آنها را به کار و ثروت تبدیل میکند و دولت با سیاستگذاری، زیرساختها را فراهم و حمایت میکند.
رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵، برای اولین بار، دولت به دانشگاهها اعتماد کرد و ۱۲ قرارداد میلیارد تومانی با دانشگاهها امضا شد، اما هنوز سیستم منسجم و پایدار برای ارتباط دانشگاهها با مراکز اجرایی و صنعت شکل نگرفته است و در صورت وجود چنین ارتباطی، دانشگاهها میتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند.
