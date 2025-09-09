تشکیل شورای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه شیراز با حضور علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز تشکیل شد.
بهرام همتینژاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در این نشست، تشکیل شورای توسعه هوش مصنوعی را اقدامی ضروری و آیندهنگرانه عنوان کرد و گفت: این شورا بستری استراتژیک برای تدوین نقشه راه جامع، ایجاد هماهنگی در این حوزه و پاسخگویی به نیاز فوری جامعه و صنعت به نیروی متخصص و راهحلهای نوآورانه را ازسوی دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی فراهم میکند.
وی با بیان اینکه جهان امروز درحال گذار به سمت تحولی بیسابقه تحتتأثیر فناوری هوش مصنوعی است، ادامه داد: این فناوری نه بهعنوان یک ابزار صرف؛ بلکه به نوان یک الگوواره جدید در تولید علم، نوآوری، توسعه اقتصادی و حتی تحولات اجتماعی در نظر گرفته میشود و دانشگاهها بهعنوان پیشگامان تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص، مسئولیت تاریخی در پاسخگویی به این تحول دارند.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز افزود: بهمنظور برنامهریزی کلان و تعیین راهبردهای توسعه فناوریهای هوش مصنوعی با مأموریت سیاستگذاری، هدایت و یکپارچهسازی تمامی تلاشهای حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه و چشمانداز قرار گرفتن دانشگاه شیراز به عنوان قطب پیشرو در آموزش، پژوهش و کاربرد هوش مصنوعی در جنوب کشور، نخستین جلسه شورای توسعه هوش مصنوعی دانشگاه شیراز با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، رئیس پژوهشکده هوش مصنوعی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و چندنفر از متخصصان هوش مصنوعی از حوزههای مختلف برگزار شد.
همتینژاد گفت: متأسفانه، فقدان یک استراتژی منسجم و یکپارچه در بسیاری از دانشگاههای کشور باعث شده است تا فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی پراکنده، موازی و بدون جهتگیری کلان باشد. از همین رو تشکیل شورای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه پاسخی استراتژیک به این نیاز است تا با هماهنگی بین تمامی ذینفعان، مسیر دانشگاه را در عصر هوش مصنوعی ترسیم کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز تصریح کرد: ازجمله وظایف این شورا، تدوین و بازبینی سند راهبردی هوش مصنوعی دانشگاه شیراز؛ تدوین منشور اخلاقی و چارچوب حکمرانی استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه؛ سیاستگذاری در زمینه دسترسی به داده، پردازش (زیرساختهای ابری و سختافزاری) و نرمافزارهای مرتبط با هوش مصنوعی و پایش و ارزیابی اجرای مصوبات شورا است.
