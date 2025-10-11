انبار احتکار بیش از ۱۰ تُن مواد خوراکی در حاجی آباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از صبح امروز تیمهای مشترک انتظامی با همکاری نمایندگان دستگاه قضائی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، اقدام به بازرسی از انبارهای مشکوک در شهرستان حاجی آباد کردند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، مأموران انتظامی به محمولهای مواد خوراکی به وزن بیش از ده تُن و ۷۱۰ لیتر روغن برخورد کردند که بدون مجوز قانونی و بهمدت چند ماه در یکی از انبارهای متعلق به یک شرکت وارداتی نگهداری شده بود، در حالی که باید در اختیار مصرفکنندگان قرار میگرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه هیچگونه مستند قانونی مبنی بر مجوز نگهداری این محموله ارائه نشده است، گفت: پرونده تخلف تشکیل و برای بررسی و پیگیری قضائی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و انبار مذکور نیز پلمب شد.
سرهنگ دولتیاری با تأکید بر اهمیت برخورد قاطع با پدیده احتکار، تصریح کرد: احتکار کالاهای اساسی موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، افزایش قیمتها و ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد میشود.
وی افزود: مقابله جدی با محتکران، علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادی، نقش مهمی در ثبات بازار و افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی کشور دارد.
این مقام ارشد انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با همکاری دستگاه قضائی و سایر نهادهای مرتبط، بهصورت مستمر و قاطع با هرگونه احتکار، گرانفروشی و تخلفات اقتصادی برخورد کرده و اجازه نخواهد داد امنیت روانی و اقتصادی جامعه خدشهدار شود.
نظر شما